Il regista Hirokazu Kore’eda torna al Festival di Cannes con «Sheep in the Box», la sua ottava partecipazione in venticinque anni. L’opera esplora un futuro prossimo tra inquietudine e speranza, riprendendo temi cari al cineasta giapponese: la famiglia e la ricerca di affetto, proiettati in uno scenario di avanzata tecnologia.

Il film, che sarà distribuito in Italia da Lucky Red e Bim, narra la storia di Otone (Ayase Haruka), architetta, e Kensuke Komoto (Daigo), imprenditore edile, una coppia benestante che affronta il lutto per la perdita del figlio di sette anni, Kakeru (Rimu Kuwaki).

In un mondo dove la tecnologia ReBirth offre la «resurrezione» dei defunti tramite avatar, intelligenza artificiale e ricostruzioni vocali, i due decidono di accogliere un bambino androide identico al figlio scomparso. La macchina replica voce, abitudini e memoria di Kakeru attraverso un sofisticato sistema di dati, sollevando un interrogativo centrale per il regista: «Cosa succederebbe se la tecnologia permettesse davvero una forma di ‘ritorno dei morti’?» Kore’eda ha studiato i cosiddetti «resurrection businesses» già diffusi in Cina e Giappone.

La presenza del robot innesca un profondo paradosso sul lutto: può un androide sostituire un figlio? La narrazione è percorsa dalla questione dell’autonomia emotiva della macchina.

Kensuke si mostra inizialmente ostile, rifiutando l’approccio affettivo del robot, mentre Otone trova conforto nella sua sola presenza. Il titolo, ispirato a «Il Piccolo Principe», suggerisce che la vera essenza del bambino androide risiede nella proiezione affettiva e nell’immaginazione dei genitori, più che nella sua natura meccanica.

Un Giappone tra quotidianità e innovazione

L’ambientazione del film, pur futuristica, è intrisa di elementi riconoscibili della vita odierna: droni per le consegne, robot vigili urbani che accompagnano i bambini a scuola, frigoriferi intelligenti che monitorano i consumi. Le abitazioni sono concepite come puzzle architettonici tridimensionali, modulari e riassemblabili, mentre i taxi volanti sono una realtà consolidata.

Kore’eda evita il sensazionalismo, costruendo una narrazione toccante, a tratti fiabesca, sulla complessa convivenza tra umanità e tecnologia. La sceneggiatura esplora l’elaborazione del lutto e i limiti dell’empatia artificiale. La trama si arricchisce con la presenza di altri bambini-robot prodotti dalla ReBirth, ampliando la riflessione sul ruolo delle macchine nei sentimenti e nei rapporti umani.

Dettagli tecnici e accoglienza critica

«Sheep in the Box» è una produzione Fuji Television Network, GAGA Corporation, TOHO CO Ltd e AOI Pro. Inc. La regia e la sceneggiatura sono di Hirokazu Kore’eda; la scenografia è curata da Takuya Okada, la fotografia da Ryuto Kondo, il montaggio dallo stesso Kore’eda e la colonna sonora da Yuta Bandoh.

Il cast principale include Haruka Ayase, Daigo e Rimu Kuwaki nel ruolo del bambino androide.

L’opera è stata apprezzata per la sua delicatezza e per l’approccio non allarmistico all’intelligenza artificiale, bilanciando toni filosofici con momenti di intima riflessione e umorismo leggero. Tuttavia, alcune critiche hanno evidenziato un certo sentimentalismo e una frammentarietà nella sceneggiatura, oltre a una colonna sonora giudicata essenziale ma a tratti eccessivamente dolce. Oltre alla distribuzione italiana, Neon ha acquisito i diritti per Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Il film si conferma un significativo esempio nel racconto cinematografico del rapporto umano-macchina e della centralità del dolore e del desiderio di ricostruire la famiglia.