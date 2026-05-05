Le Gallerie d’Italia di Napoli si preparano ad accogliere una significativa esposizione dedicata all’artista americano Shepard Fairey, universalmente noto come Obey. L’evento, che aprirà al pubblico il 6 maggio 2026, rappresenta la prima grande mostra dedicata a Fairey nella prestigiosa sede napoletana di Intesa Sanpaolo. L’esposizione promette di portare all’attenzione della città una selezione di opere che hanno segnato il suo percorso artistico, ponendo in dialogo le creazioni di Obey, celebre per la sua posizione critica nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con gli spazi e il pubblico partenopeo.

Il percorso espositivo, curato in stretta collaborazione con l’artista stesso, raccoglie le opere che hanno consacrato Obey come una delle figure più rappresentative dell’arte urbana contemporanea. Fairey ha raggiunto la notorietà globale grazie al suo iconico manifesto “Hope”, realizzato per la campagna elettorale di Barack Obama nel 2008. La sua attività si distingue anche per un forte impegno attivista e per l’uso di un linguaggio iconografico distintivo nelle sue campagne visive. Le sale di Napoli ospiteranno sia lavori storici che produzioni più recenti, evidenziando la coerenza tra il suo impegno politico e la sua espressione artistica. In occasione dell’inaugurazione, Fairey ha dichiarato: “Penso che l’arte debba essere una forma di dialogo, un modo per ispirare il cambiamento”.

Il percorso espositivo e il dialogo con Napoli

La mostra alle Gallerie d’Italia si articola attraverso un itinerario che ripercorre l’evoluzione artistica di Obey dagli anni Novanta fino ai giorni nostri. All’interno del percorso, i visitatori potranno ammirare le principali serie grafiche che lo hanno reso celebre, insieme a pezzi specifici legati alle sue campagne antibelliche e per i diritti civili condotte negli Stati Uniti. Il pubblico napoletano avrà l’opportunità di osservare da vicino la varietà dei linguaggi grafici di Fairey, la cui poetica si fonda su una profonda rielaborazione delle icone della cultura pop e su una decisa critica ai sistemi di potere. Un’attenzione particolare è riservata alle opere realizzate durante gli anni della presidenza Trump, caratterizzate da un chiaro orientamento politico espresso attraverso simboli e slogan immediatamente riconoscibili.

Questa iniziativa rafforza l’apertura delle Gallerie d’Italia verso la scena dell’arte contemporanea internazionale. La sede di Napoli, inaugurata nel 2022 in via Toledo, si è affermata per la sua attenzione ai linguaggi artistici più innovativi, ospitando rassegne e mostre nei suoi raffinati spazi storici situati nel cuore della città.

Shepard Fairey (Obey): biografia, opere e riconoscimenti

Nato nel 1970 a Charleston, in South Carolina, Shepard Fairey si è affermato come una delle figure di riferimento della street art mondiale. Dal progetto “Obey Giant” alla creazione di manifesti per campagne sociali e politiche, Fairey ha saputo costruire un lessico visivo inconfondibile, spesso messo al servizio di messaggi di impegno civile e di protesta.

Tra le sue opere più celebri figurano, oltre al già citato “Hope”, il manifesto “We the People” e numerose grafiche contro le politiche discriminatorie introdotte durante la presidenza Trump. Il suo lavoro è oggi esposto in importanti collezioni pubbliche e private a livello internazionale.

Le Gallerie d’Italia di Napoli, parte del prestigioso polo museale di Intesa Sanpaolo, rappresentano un punto di riferimento culturale nel capoluogo campano. Il museo si impegna sia nella valorizzazione del patrimonio storico che nella promozione di artisti contemporanei. L’esposizione dedicata a Obey si inserisce nella programmazione del 2026, che vedrà la sede napoletana protagonista di ulteriori progetti di rilievo internazionale.