Shiva si conferma in vetta alla Hit Parade degli album più venduti, dominando la classifica FIMI/NIQ della settimana tra il 15 e il 21 maggio 2026 con il suo progetto Vangelo. Il podio vede anche l'ingresso di Drake al terzo posto con Iceman, mentre Sayf con Santissimo scende di una posizione, attestandosi al secondo posto. Tra i protagonisti della settimana figurano anche Geolier e Olly, mentre la classifica dei singoli è guidata da Samurai Jay & Vito Salamanca.

Nel dettaglio della graduatoria degli album, dopo Shiva e Sayf, e la new entry Drake, si posiziona Geolier con Tutto è possibile, sceso di un gradino.

Olly mantiene la quinta posizione con Tutta Vita (Sempre), un album presente in classifica da ben ottantadue settimane. Al sesto posto troviamo la colonna sonora Michael: Songs from the Motion Picture, omaggio a Michael Jackson. Un'altra new entry, Flaco G con The Goldfather, occupa la settima piazza. Seguono Madame con Disincanto (ottava posizione) e Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono (nona). Chiude la top ten Bresh con Mediterraneo, in forte risalita di otto posizioni.

Classifiche Singoli e Supporti Fisici

La Hit Parade dei singoli è dominata da Ossessione di Samurai Jay & Vito Salamanca. Al secondo posto, la collaborazione Bad Bad Bad di Shiva & Geolier, seguita da La testa gira di Fred de Palma, Anitta & Emis Killa.

I Pinguini Tattici Nucleari entrano in quarta posizione con Sorry, Scusa, Lo siento, mentre Obsessed di Shiva & Anna si classifica quinto.

Per quanto riguarda i supporti fisici (vinili, CD e musicassette), Thriller (40th Anniversary Edition) di Michael Jackson conquista la vetta. Seguono tre nuove entrate: The Goldfather di Flaco G, Anatomia di uno schianto prolungato di Willie Peyote e L'Ornamento delle cose secondarie di Max Gazzè. Chiude la top five un altro classico del Re del Pop, Bad.

Analisi e Tendenze del Mercato Musicale

Il panorama musicale italiano e internazionale si conferma dinamico, con Shiva protagonista indiscusso. Il suo album Vangelo non solo mantiene la prima posizione, ma l'artista figura anche tra i singoli più ascoltati con collaborazioni come Bad Bad Bad (con Geolier) e Obsessed (con Anna), evidenziando la sua poliedricità e influenza.

Il debutto di Sayf con Santissimo mantiene un rilievo significativo, mentre l'ingresso di Drake con Iceman sottolinea la risonanza globale del mercato discografico italiano.

La longevità di alcuni successi è testimoniata da Olly, la cui Tutta Vita (Sempre) è in classifica da oltre ottanta settimane. L'intramontabile appeal di Michael Jackson è riaffermato dalla colonna sonora del film a lui dedicato e dalla ristampa di Thriller. Le nuove uscite di artisti come Flaco G e Willie Peyote, insieme all'affermazione di Samurai Jay & Vito Salamanca e dei Pinguini Tattici Nucleari, riflettono la varietà di generi e la vivacità della produzione musicale nazionale, influenzata anche dalla rapida mobilità delle classifiche settimanali grazie alle piattaforme di streaming.