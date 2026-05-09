L'8 maggio, la 61ª stagione della Fondazione Inda ha inaugurato con successo al Teatro Greco di Siracusa. La prima di "Alcesti" di Euripide, diretta da Filippo Dini, ha ricevuto applausi, aprendo le rappresentazioni classiche. Elena Fabbro ha curato la traduzione dal greco; le musiche, composte ed eseguite dal vivo, sono state firmate da Paolo Fresu.

Il cast ha visto Deniz Ozdogan (Alcesti), Aldo Ottobrino (Admeto) e Filippo Dini (Ferete, anche regista), affiancati da Denis Fasolo (Eracle), Alessio Del Mastro (Apollo) e altri attori, inclusi gli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico.

La scenografia di Gregorio Zurla ha ricreato una grande villa contemporanea, evocando “l’animo vuoto del proprietario”. Costumi di Alessio Rosati, coreografia di Alessio Maria Romano, luci di Pasquale Mari.

La programmazione Inda e la tournée di "Alcesti"

Forte del successo 2025 (oltre 172 mila spettatori), la Fondazione Inda presenta una nuova programmazione. Oltre ad "Alcesti", la stagione include l'"Antigone" di Sofocle, regia di Robert Carsen (dal 9 maggio), e "I Persiani" di Eschilo, diretto da Àlex Ollé (dal 13 giugno). La produzione di "Alcesti" si distingue per l'approccio innovativo e le musiche dal vivo. Dopo le repliche a Siracusa fino al 6 giugno, lo spettacolo sarà in tournée nazionale: Teatro Grande di Pompei (3-5 luglio), Teatro Romano di Ostia Antica (17-18 luglio) e Teatro Romano di Verona (17-18 settembre).

L’apertura stagionale ad aprile è stata preceduta da una versione speciale dell’"Iliade" di Giuliano Peparini per le scuole, con repliche pubbliche a giugno. A Roma, il presidente Francesco Italia, il sovrintendente Daniele Pitteri e la consigliera delegata Marina Valensise hanno presentato la stagione, sottolineando la collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e il ruolo centrale del Teatro Greco di Siracusa nella cultura classica.

Il Teatro Greco di Siracusa: storia e missione della Fondazione Inda

Il Teatro Greco di Siracusa, V secolo a.C., è primario sito archeologico e teatrale d'Italia, riferimento per il teatro antico. Ogni anno attrae spettatori con rappresentazioni classiche di alto livello, caratterizzate da innovazioni sceniche e musicali.

La Fondazione Inda (1914) promuove la cultura classica coniugando tradizione e contemporaneità. Artisti come Paolo Fresu testimoniano la capacità Inda di rinnovare l’eredità antica, creando dialogo tra le arti e opportunità culturali. L’alto numero di spettatori conferma l'impatto sul territorio, consolidando Siracusa quale polo principale per il teatro e la cultura classica.