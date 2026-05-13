La Società dei Concerti di Milano inaugura la sua quarantaquattresima stagione, un programma che fonde tradizione e novità, con l'obiettivo di avvicinare un pubblico più ampio alla musica classica. L'apertura è fissata per il 7 ottobre 2026, nella storica Sala Verdi del Conservatorio, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Diego Ceretta. Al pianoforte si esibirà la giovanissima Martina Meola, tredicenne che un mese dopo compirà quattordici anni, a testimonianza dell'attenzione dell'istituzione ai nuovi talenti.

Un evento di spicco nel cartellone è il concerto straordinario del 6 novembre, che vedrà per la prima volta insieme sul palco milanese due giganti del pianoforte mondiale: Evgeny Kissin e Andras Schiff.

La programmazione, ricca di cicli e appuntamenti unici, riflette la volontà di rinnovare il legame con gli spettatori dopo il calo di abbonamenti post-pandemia. Come ha sottolineato la presidente e direttrice artistica Enrica Ceccarelli, l'intento è «far fronte alle nuove esigenze del pubblico, togliergli la polvere della pigrizia», per attrarre nuovi appassionati e rilanciare il ruolo della classica. Se i concerti con i grandi nomi riscuotono successo, le proposte con giovani talenti o brani meno noti incontrano maggiori difficoltà.

Per questo, la Società dei Concerti investe nei compositori contemporanei, commissionando nuove opere legate ai temi dell’Agenda ONU 2030. Tra queste, la «Lost Time Symphony» di Giovanni Allevi, che sarà eseguita dalla Nwd Philharmonie il 24 ottobre, ela prima assoluta di «Venus in Miami» di Francesco Libetta.

Queste esecuzioni affiancheranno grandi pagine classiche e innovative commistioni di generi.

Contaminazioni e Grandi Nomi nei Cicli Serale e Diurno

Un elemento distintivo è l'ampliamento del repertorio e le contaminazioni tra generi, evidenti in «Le perle della domenica». Questo ciclo di cinque matinée ospiterà collaborazioni trasversali, come l'esibizione di Eliana Grosso al pianoforte con i primi ballerini della Scala, Martina Arduino e Marco Agostini. In questa cornice si inserisce l'omaggio della Official Band Paolo Conte Music all'iconico cantautore astigiano, segno dell'apertura a diverse espressioni musicali.

La programmazione serale si articola nei due cicli Smeraldo e Rubino, ciascuno con dieci concerti.

Questi includono solisti di fama internazionale come Grigory Sokolov, Alexei Volodin, Kevin Chen, Seong-Jin Cho e la violinista Hawijch Elders, vincitrice del premio quadriennale Mormone. Il cartellone vedrà alternarsi artisti affermati e giovani interpreti di successo, tra cui Hayato Sumino, noto per il suo canale YouTube con oltre 1,5 milioni di follower.

Dialogo Culturale e Progetti Pluriennali

La stagione 2026 propone anche significativi appuntamenti dedicati al dialogo culturale. Il 3 marzo, l'orchestra tedesca Duisburger Philharmoniker si esibirà a Milano con musicisti indiani e la cantante Kamalini Mukherji, presentando «Home and the Infinite», un ciclo di poesie del Premio Nobel Rabindranath Tagore musicato da Bickram Ghosh.

Questo evento, che unisce diverse tradizioni musicali, sarà accostato alla Quarta Sinfonia di Beethoven, in occasione del bicentenario della sua morte nel 2027. Per celebrare l'anniversario, la Società ha creato un logo specifico che identificherà i concerti dedicati a Beethoven.

La continuità con la storia dell'istituzione, fondata da Antonio Mormone, è ribadita da riconoscimenti interni come il Premio Internazionale Antonio Mormone. Parallelamente al cartellone principale, un'attenzione particolare è rivolta ai compositori italiani contemporanei: la stagione 2025/2026 include un progetto pluriennale con nuove commissioni a Filippo Del Corno, Agatha Bocedi, Giacomo Susani, Mariano Speranza e Francesco Mariotti, ispirate ai temi dell’Agenda ONU 2030.

La tradizione delle tre serie distinte – Rubino, Smeraldo e Zaffiro – è mantenuta, con prezzi di abbonamento invariati per favorire l'accesso del pubblico.

Con una programmazione che bilancia memoria storica e valorizzazione delle nuove generazioni artistiche, superando le barriere di genere, la Società dei Concerti di Milano conferma il proprio ruolo di protagonista nella vita musicale della città, ponendosi come ponte tra generazioni e culture.