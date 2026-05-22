Dal 12 giugno al 5 luglio 2026, Sorsi d’Autore celebra la sua 27ª edizione in quattro prestigiose Ville Venete. La rassegna, promossa da Fondazione Aida ETS ICC con Regione Veneto e Istituto Regionale Ville Venete, propone un itinerario tra cultura, vino e incontri letterari. Le ville coinvolte sono Villa Badoer (Fratta Polesine), Villa Piva dei Cedri (Valdobbiadene), Villa Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore) e Villa Bassi Rathgeb (Abano Terme).

L’edizione 2026 offre masterclass, degustazioni, visite guidate e gli Incontri con l’Autore. Tra i protagonisti figurano Patrizia Sardo Marras, Marco Paolini, Paolino Libralato, PIF, Francesco Piccolo, Claudio Amendola, Jacopo Veneziani, Vinicio Marchioni e Virgilio Villoresi, condotti da Luca Telese e Stefano Colli.

L'apertura, il 12 giugno a Villa Badoer, presenta la mostra "Fare Scena. Omaggio al maestro Paolino Libralato, scenografo realizzatore", evento di punta visitabile fino al 9 agosto.

Cultura e sapori nelle Ville Venete

Sorsi d’Autore concepisce le Ville Venete come "musei abitati", unendo tradizione e contemporaneità. Il percorso enogastronomico valorizza vini internazionali ed eccellenze locali. Le degustazioni sono curate da importanti realtà vitivinicole venete (Società Agricola F.lli Tedeschi, Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Cantine Vitevis, Bottega S.p.A.), con i sommelier AIS Veneto. L’offerta include prodotti tipici come l’Asiago Dop, salumi, Bibanesi e cioccolato artigianale Exquisita (a Villa Piva, Patrimonio UNESCO).

Il programma si completa con laboratori di giardinaggio, iniziative di sostenibilità e attività per i giovani, in collaborazione con l’I.S.I.S. G.B. Cerletti, la più antica scuola di enologia d’Italia, che celebra i suoi 150 anni. La rassegna unisce così memoria storica e tradizioni regionali.

Il valore delle Ville e il sostegno dei partner

Le quattro Ville Venete selezionate sono significative testimonianze storiche e artistiche. Villa Badoer (Andrea Palladio, Patrimonio UNESCO) eccelle nell'architettura rinascimentale. Villa Piva dei Cedri (colline del Prosecco, Patrimonio UNESCO) lega paesaggio e viticoltura. Villa Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore) vanta gli affreschi di Giambattista Tiepolo.

Villa Bassi Rathgeb è un centro culturale per Abano Terme. Fondazione Aida ETS ICC, con Regione Veneto e Istituto Regionale Ville Venete, promuove il dialogo tra le arti e il patrimonio, garantendo il successo di Sorsi d’Autore. La rassegna si conferma un appuntamento centrale nel panorama culturale ed enogastronomico italiano, unendo la promozione dei luoghi storici alla qualità dei prodotti e alla presenza di figure di spicco della cultura contemporanea.