La 27ª edizione di Sorsi d’Autore si terrà nel cuore del Veneto dal 12 giugno al 5 luglio, proponendo masterclass, degustazioni, visite guidate e Incontri con l’Autore. Quattro Ville Venete animeranno l'evento: Villa Badoer a Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri a Valdobbiadene, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore e Villa Bassi Rathgeb ad Abano Terme. Promossa da Fondazione Aida Ets Icc, con Regione del Veneto e Istituto Regionale Ville Venete, la rassegna unisce storia economica e sociale del territorio a eccellenza enologica internazionale.

L'inaugurazione è il 12 giugno a Villa Badoer con la mostra ‘‘Fare Scena. Omaggio al maestro Paolino Libralato, scenografo’’, visitabile fino al 9 agosto. Il 12 giugno iniziano anche gli Incontri con l’Autore, moderati da Luca Telese e Stefano Colli. Ospiti Patrizia Sardo Marras, Marco Paolini e Paolino Libralato, raccontando i saperi e sapori del Veneto.

L'enogastronomia propone degustazioni con sommelier Ais Veneto, vini del territorio e Asiago Dop (tre stagionature). A Villa Piva, sito Unesco di Valdobbiadene, offre degustazioni di cioccolato Exquisita e laboratori di giardinaggio. Qui si celebrano i 150 anni dell’I.S.I.S. G.B. Cerletti, la più antica scuola di enologia d’Italia, unendo cultura e formazione.

Programma Incontri con l’Autore

Gli Incontri con l’Autore proseguono. Il 26 giugno, a Villa Piva, con Claudio Amendola. Il 28 giugno, Villa Cordellina con Pif e Francesco Piccolo. Il 5 luglio, a Villa Bassi Rathgeb, chiudono Vinicio Marchioni e Virgilio Villoresi. Moderano Telese e Colli.

Ville Venete: storia, arte e gusto

Le Ville Venete, musei abitati e patrimonio architettonico e sociale, sono fulcro di Sorsi d’Autore. La rassegna valorizza il patrimonio storico-artistico, unendo il fascino delle dimore all'eccellenza enogastronomica. Ville come Villa Piva (sito Unesco) evidenziano il legame cultura-paesaggio. Questa edizione rinnova la vocazione a creare percorsi immersivi tra arte e gusto, valorizzando le Ville Venete quali testimoni di una storia che dialoga col presente, fondendo narrazione, degustazione e suggestioni storiche.