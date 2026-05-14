Spotify estende in Italia gli account gestiti per i minori di 13 anni anche agli utenti con piano gratuito, a partire dal 14 maggio 2026. Questa novità, già sperimentata per Premium Family, mira a offrire un'esperienza d'ascolto personalizzata e sicura ai più giovani. L'iniziativa coinvolge, oltre all'Italia, Argentina, Colombia, Danimarca, Nuova Zelanda e Svezia. I dati di fruizione dei minori sono mantenuti separati da quelli dei genitori, per non influenzare le loro statistiche.

I profili dedicati ai bambini presentano restrizioni specifiche: vengono disattivate funzionalità come la messaggistica, le sessioni di ascolto condiviso, i video e gli effetti Canvas, le brevi grafiche animate che accompagnano alcuni brani.

L'esperienza si concentra esclusivamente sulla musica, consentendo ai giovani di creare playlist personali e ricevere suggerimenti algoritmici, inclusa la daylist. A fine anno, riceveranno il proprio riepilogo personalizzato Wrapped, celebrando il loro percorso d'ascolto senza interferire con le statistiche dei familiari.

Gestione e controllo per i genitori

La creazione di un account gestito è semplice: i genitori devono accedere a "impostazioni e privacy > controllo genitori > crea un account gestito". Una volta completata la configurazione, tutori e genitori avranno accesso continuo alle preferenze dell'account dalle proprie impostazioni personali, potendo modificare limiti e opzioni di ascolto.

È possibile applicare filtri aggiuntivi sui brani e nascondere artisti o canzoni, anche se non espliciti. Per gli account gratuiti, l'ascolto rimane soggetto a inserzioni pubblicitarie e ai limiti di riproduzione tradizionali della versione free. L'eliminazione dei messaggi promozionali è vincolata al passaggio a Premium Family.

Un'esperienza d'ascolto sicura e personalizzata

L'estensione dei profili gestiti alla versione gratuita si inserisce in un percorso iniziato quasi due anni fa, inizialmente riservato a Premium Family. Questa mossa permette ai giovani di esplorare la musica in modo autonomo, ma sotto la supervisione di un adulto. Spotify evidenzia che oltre il 54% degli utenti condivide musica con i propri figli e che il 93% apprezza nuove funzionalità per un maggiore controllo.

Video musicali, podcast con immagini e visualizzazioni Canvas sono disattivati di default per maggiore sicurezza e per focalizzare l'esperienza sull'audio. La piattaforma è utilizzata per scoprire nuova musica dal 94% degli utenti, sottolineando il ruolo delle funzionalità di suggerimento nel costruire una propria identità musicale protetta e autonoma. Spotify offre inoltre una guida parentale dedicata con tutte le opzioni di controllo parentale.