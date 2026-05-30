A Washington, Bruce Springsteen e Tom Morello hanno annunciato il 'Power to the People Festival'. L'evento, previsto per il 3 ottobre, è una protesta per libertà, giustizia ed eguaglianza, e risponde al Freedom 250 della Casa Bianca, già afflitto da defezioni artistiche.

'Power to the People Festival': musica e attivismo

Il festival si terrà presso il Merriweather Post Pavilion, nell'area di Washington. La lineup include Foo Fighters, Dave Matthews, Brittany Howard, Joan Baez, Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen e The Linda Lindas.

Concepito come giornata di attivismo, creatività e speranza, parte dei proventi sarà devoluta a VoteRiders e HeadCount, organizzazioni per la mobilitazione degli elettori. Morello ha evidenziato il potere unificante di musica e arte per il cambiamento sociale.

Contesto politico: la risposta alle defezioni del Freedom 250

L'annuncio del 'Power to the People Festival' giunge in un periodo di forte tensione politica. Dal palco, Springsteen ha espresso dure critiche all'amministrazione statunitense, invitando il pubblico a unirsi per la difesa dei valori democratici. Parallelamente, il Freedom 250 della Casa Bianca, previsto tra il 25 giugno e il 10 luglio, ha subito numerose defezioni da parte di artisti come Martina McBride, Bret Michaels, Morris Day, Young MC e The Commodores.

Questo scenario mostra come la musica sia divenuta un terreno di confronto tra diverse visioni della società americana.

Bruce Springsteen e Tom Morello: icone di impegno

Bruce Springsteen, celebre cantautore rock statunitense, è noto per carriera e impegno sociale e politico. Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, è stimato per stile innovativo e attivismo politico. Entrambi sono figure centrali nella scena musicale americana, promotori di iniziative che uniscono arte e impegno civile.