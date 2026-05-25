Nel 2026, la Stamperia Pascucci di Gambettola celebra il centenario della nascita di Dario Fo e i suoi duecento anni di attività. La storica bottega artigiana, fondata nel 1826, rende omaggio al legame con il Premio Nobel per la Letteratura. Il rapporto nacque grazie a Primo Grassi, sindaco di Cesenatico negli anni Cinquanta, che lo introdusse alla stamperia. Qui, Dario Fo trovò uno spazio creativo e familiare, condividendo con i Pascucci la passione per arte e il lavoro manuale.

Nel corso degli anni, Dario Fo tornò più volte a Gambettola, spesso con Franca Rame.

Acquistava opere e dipingeva sui tavoli della bottega, affascinato dagli antichi stampi romagnoli e dalle tele colorate. Trasformava le carte di lavorazione in opere uniche. Il 10 agosto 1999, Fo, notando una carta gialla con impronte di girasoli, propose: “Mi dia pure quel foglio che le faccio un disegno!”. Nacque così "Danza fra i girasoli", opera originale ancora nell’archivio della stamperia. Riccardo Pascucci ha ricordato: “Dario Fo tornava qui come artista e come amico. Era curioso, generoso, sempre pronto a condividere creatività ed entusiasmo”.

"Tende al Mare" 2026 e la tradizione della Stamperia Pascucci

Il centenario della nascita di Fo si lega a una storica iniziativa culturale: il Comune di Cesenatico dedica l’edizione 2026 della manifestazione "Tende al Mare" a Dario Fo.

La ventinovesima edizione, intitolata "Il teatro del colore", trasformerà il litorale in una galleria d’arte a cielo aperto. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna realizzeranno tende da spiaggia ispirate all’immaginario creativo e alla poetica teatrale di Fo. La Stamperia Pascucci, punto di riferimento per la lavorazione artigianale dei tessuti stampati a mano dal 1826, confezionerà le 18 tende comunali e due ulteriori per la propria collezione. Riconosciuta come patrimonio culturale vivente della Regione Emilia-Romagna e custode di rare competenze artigianali, la stamperia (settima generazione) ospita archivi storici e collabora con artisti internazionali. Questo progetto valorizza Fo e l’identità artistica della Romagna, unendo arte, artigianato e memoria collettiva.