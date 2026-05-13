Le star di Hollywood lanciano un registro pubblico gratuito per il consenso all’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro creativo e nell’immagine personale. Nomi di spicco come Cate Blanchett, George Clooney, Meryl Streep e Tom Hanks sono tra i promotori, uniti per difendere un settore minacciato dall’espansione incontrollata delle tecnologie AI. Il progetto, operativo da giugno, si concretizza tramite la no profit RSL Media, fondata per facilitare il consenso umano e renderlo un segnale leggibile dalle macchine.

"Le tecnologie di intelligenza artificiale si stanno espandendo in modo dilagante, incontrollato e non regolamentato.

Affinché gli esseri umani possano difendersi, il consenso è il primo passo", ha dichiarato Cate Blanchett, co-fondatrice di RSL Media e figura centrale dell'iniziativa. Tra i numerosi sostenitori si annoverano Javier Bardem, Viola Davis, Helen Mirren, Steven Soderbergh, Kristen Stewart, Emma Thompson, oltre a Creative Artists Agency e Music Artists Coalition.

Nikki Hexum, co-fondatore e CEO di RSL Media, ha evidenziato l'obiettivo: "Rendere chiare queste scelte, permettendo alle persone di stabilire le proprie condizioni, alle aziende responsabili di onorarle e ai politici di attuare protezioni IA efficaci nel mondo reale". Il registro, paragonabile a un semaforo, tradurrà il consenso umano in segnali tecnici che i sistemi AI potranno interpretare e rispettare.

L'iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione nel mondo creativo. Già all’inizio dell’anno, circa settecento artisti, scrittori e creativi si erano uniti in una campagna anti-IA contro lo sfruttamento di opere protette da copyright. A gennaio, Matthew McConaughey ha brevettato la propria immagine per tutelarsi dall’uso improprio dell’intelligenza artificiale.

Il "Human Consent Standard" di RSL Media

RSL Media ha introdotto il "Human Consent Standard", uno standard aperto che definisce l'utilizzo di nome, immagine, voce, opere creative e altri diritti correlati da parte dei sistemi di intelligenza artificiale. Il registro pubblico, operativo da giugno, permetterà a chiunque di registrarsi e dichiarare le proprie autorizzazioni, tradotte in segnali leggibili dalle macchine.

Questo sistema interpretativo delle condizioni di utilizzo potrà essere consultato da piattaforme e sistemi AI prima di impiegare materiali protetti.

Il sistema copre quattro aree fondamentali: lavoro creativo (canzoni, film, libri, sceneggiature, arte, fotografia), identità personale (nome, immagine, somiglianza, voce, movimento), personaggi (figure fittizie, rappresentazioni, tratti distintivi) e marchi (loghi, design, trade dress). Le dichiarazioni saranno convertite in segnali tecnici che i sistemi AI leggeranno per aderire alle regole stabilite.

Origini e impatto del protocollo RSL

Il nuovo standard si basa sulla famiglia tecnica Really Simple Licensing (RSL), un protocollo aperto già impiegato per segnalare termini di utilizzo leggibili automaticamente nei file robots.txt dei siti web.

L’estensione di RSL Media amplia la portata del protocollo, passando dalla gestione di specifici URL alla protezione di identità, opere o marchi, indipendentemente dalla loro collocazione nel web.

Questa innovazione è una risposta tecnologica concreta al problema del consenso digitale nell’era dell’IA. Se ampiamente adottato dalle piattaforme AI, il "Human Consent Standard" ha il potenziale per diventare un'infrastruttura efficace nella protezione dei diritti di creatori e individui, integrando il consenso nell'ecosistema digitale globale.