Dopo quasi sette anni, la saga di Star Wars è tornata a dominare il box office statunitense. Il film "The Mandalorian and Grogu", diretto da Jon Favreau e con Pedro Pascal, ha conquistato la vetta nel weekend del 24 maggio 2026, ma il suo esordio segna il risultato meno redditizio per un capitolo del franchise da quando Disney ne ha acquisito i diritti nel 2012.

In Nord America, "The Mandalorian and Grogu" ha incassato 82 milioni di dollari nel weekend, con proiezioni che raggiungono i 102 milioni includendo il lunedì festivo negli Stati Uniti. Nonostante superi la soglia dei 100 milioni, considerata un traguardo importante nell'era post-pandemia, questa apertura rappresenta la più debole per un film di Guerre Stellari sotto la gestione Disney.

Con un budget di 165 milioni di dollari, più contenuto rispetto ai precedenti capitoli, il film ha aggiunto 64 milioni dall'estero, portando il debutto globale a 145 milioni nei primi tre giorni e a 165 milioni con il ponte festivo.

L'andamento degli altri film al box office

Al secondo posto si è posizionato l'horror "Obsession", targato Focus Features e distribuito da Universal. Dopo un debutto promettente di 16 milioni di dollari, il film ha continuato a sorprendere, incassando altri 22 milioni nel suo secondo weekend e stimando quasi 30 milioni fino a lunedì. In un'insolita inversione di tendenza, i suoi incassi sono cresciuti del 30% rispetto al fine settimana di esordio. Diretto da Curry Barker, "Obsession" ha finora raccolto 60 milioni in Nord America e 74 milioni a livello mondiale.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da "Michael" di Antoine Fuqua, il biopic dedicato al Re del Pop, che ha generato 20 milioni di dollari nel weekend e 26 milioni fino a lunedì. Il film dimostra una notevole stabilità, raggiungendo dopo cinque settimane un bottino complessivo di 319 milioni negli Stati Uniti e 788 milioni nel mondo. Potrebbe presto superare "Bohemian Rhapsody", fermo a 911 milioni globali, per diventare il biopic musicale di maggior successo della storia.

Scivola al quarto posto "Il Diavolo veste Prada 2", che ha aggiunto 12,6 milioni nel weekend e 16,5 milioni con l'aggiunta del Memorial Day. Dopo quattro settimane nelle sale, il sequel ha raggiunto 197 milioni di dollari negli Stati Uniti e 604 milioni nel mondo.

Completa la top five "Pecore Sotto Copertura" di Amazon MGM Studios, una commedia mystery con Hugh Jackman, che ha raccolto 9 milioni nel weekend — con un calo di appena il 6% rispetto alla settimana precedente — e 12,3 milioni compreso lunedì, raggiungendo 47 milioni al box office nordamericano.

Il ruolo di Star Wars nel panorama cinematografico

Il franchise di Star Wars si conferma uno dei pilastri del cinema mondiale, capace di generare un costante interesse. L'esordio di "The Mandalorian and Grogu", pur non raggiungendo i picchi di incasso dei capitoli precedenti, ribadisce l'attrattiva duratura della saga. Dal 2012, l'acquisizione da parte di Disney ha portato a un'espansione significativa dell'universo narrativo, con l'introduzione di nuovi personaggi e storie che mantengono viva l'attenzione dei fan e assicurano una presenza continuativa sia nelle sale che sulle piattaforme digitali.

L'impatto di Star Wars sul mercato cinematografico globale rimane considerevole, testimoniato dalla sua capacità di attrarre un vasto pubblico internazionale e di rappresentare una fonte di ricavo strategica per la casa di produzione.