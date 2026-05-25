La Rai lancia 'Storia Pop', cento brevi video per narrare il passato con linguaggio contemporaneo. Dal 1° giugno 2026, le "pillole" saranno su RaiPlay, sui profili social di Rai Storia, YouTube e in access prime time sul canale 54 (cinque episodi a sera). Protagoniste cinque divulgatrici – Beatrice Flammini, Emanuela Lucchetti, Charlotte Marincola, Carla Oppo, Maria Sole Sanasi. La serie si apre sugli ottant'anni della Repubblica italiana.

La serie esplora aneddoti (foto reale ritoccata pre-referendum) e dettagli sociali (divieto rossetto per donne al voto).

Fabrizio Zappi, direttore Rai Cultura, parla di un "cambio di passo" con "formati snelli e brevi" per i giovani. Marco Lanzarone, vicedirettore, spiega che "i giovani sono interessati alle singole storie."

Divulgatrici e nuove prospettive

Le divulgatrici propongono interpretazioni. Carla Oppo vede la Repubblica "più come un progetto in divenire che un monumento". Charlotte Marincola usa "immagini, istantanee, oggetti concreti". Maria Sole Sanasi mira a una "comunione di identità tra fatti e persone", poiché i fatti esprimono azioni umane.

Emanuela Lucchetti enfatizza il "ponte tra passato e presente". Beatrice Flammini (Prosopobea) afferma: "il mondo antico è troppo importante per rimanere nascosto".

Le pillole video brevi sono ideate per le abitudini di consumo delle giovani generazioni.

80 anni della Repubblica

L'esordio di 'Storia Pop' celebra gli ottant'anni della Repubblica italiana, anniversario cruciale. Connette la storia ai momenti fondanti della società. I contenuti brevi narrano episodi e personaggi meno noti con stile accessibile e nuovi strumenti.

Il progetto si allinea alla missione di Rai Cultura ed Educational di offrire approfondimento culturale. Coinvolge nuove figure e sperimenta linguaggi per i giovani. Struttura e approccio riflettono le strategie editoriali più recenti per un pubblico giovane e digitale.