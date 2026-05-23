La street dance torna a infiammare l'Italia con la finale nazionale del Red Bull Dance Your Style 2026, in programma domenica 7 giugno a Napoli, nella suggestiva cornice di Piazza del Municipio. L'evento celebra la street dance in tutte le sue forme, ponendo l'accento su energia, freestyle, improvvisazione e la fondamentale connessione con il pubblico. Sarà un'occasione unica per i migliori interpreti nazionali di mostrare il proprio talento, la creatività e la personalità distintiva.

Il format della competizione è avvincente: battle 1vs1 a eliminazione diretta.

I brani musicali, scelti a sorpresa dal DJ, spaziano tra generi diversi, mettendo alla prova la versatilità dei partecipanti. Ogni dancer avrà a disposizione due turni per esibirsi e conquistare l'unico vero giudice della gara: il pubblico. Saranno infatti gli spettatori a decretare il vincitore o la vincitrice di ogni battle, esprimendo il proprio voto tramite schede rosse o blu. La finale italiana sarà anticipata da un Qualifier, che assegnerà gli ultimi quattro preziosi posti nella line-up ufficiale. Questa sarà composta da un totale di 16 dancer: 12 wildcard già selezionate e 4 talenti emergenti che si qualificheranno attraverso il Qualifier.

Programma e protagonisti

La giornata prenderà il via alle 14:30 con la conferma delle registrazioni, per poi proseguire alle 17:00 con il tanto atteso Qualifier e culminare alle 19:00 con la National Final.

Tra le wildcard già confermate che calcheranno il palco, troviamo: Lyòn Tempo e Ghime per il waacking; AJ, Simove, Flaminia ed Emi per l'hip hop; Tommy per il locking; Filo e Simona per la house; Xfive e Tigre per il popping; e Flavia per la dancehall. Il Qualifier sarà animato da Fritz nel ruolo di host, con DJ Breakstarr in consolle e una giuria tecnica segreta. La finale, invece, sarà condotta da Teddy e Chiaretta, con il coinvolgente DJ set di Ake. A rendere l'edizione ancora più speciale, un halftime showcase vedrà esibirsi Gaia De Martino e Alessio Cavaliere, ballerini già noti al grande pubblico per la loro partecipazione ad Amici.

Accesso e il premio finale

L'accesso all'evento è gratuito, ma sarà garantito esclusivamente ai possessori di biglietto Eventbrite.

Le registrazioni chiuderanno automaticamente una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti, pertanto si consiglia di registrarsi il prima possibile. Il Red Bull Dance Your Style si distingue per la sua natura spontanea: non ci sono coreografie pianificate né musica prescelta. I ballerini sono chiamati a improvvisare e interpretare con il proprio stile le basi musicali proposte a sorpresa dal DJ. Il vincitore o la vincitrice della finale italiana non solo conquisterà il titolo nazionale, ma si assicurerà anche la partecipazione alla prestigiosa Red Bull Dance Your Style World Final 2026, che quest'anno si terrà a Zurigo, in Svizzera.