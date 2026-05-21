Fazi Editore pubblicherà in Italia, all’inizio del 2027, “Taiwan Travelogue” di Yáng Shuāng-zǐ, il romanzo vincitore dell’International Booker Prize 2026. Quest’opera segna un momento storico per la letteratura asiatica, essendo il primo libro scritto in cinese mandarino a ricevere questo prestigioso riconoscimento internazionale. La traduzione italiana sarà curata da Silvia Pozzi, sinologa e italianista di fama, docente presso l’Università di Milano-Bicocca e riconosciuta per la sua profonda competenza nella traduzione di testi letterari cinesi contemporanei.

“Taiwan Travelogue” narra un intenso e dolceamaro rapporto tra due donne, esplorando con maestria le sfumature più intriganti del linguaggio e della narrazione. Il romanzo si distingue per un ricco impianto metaletterario, arricchito da introduzioni, note e postfazioni, che porta alla luce storie coloniali dimenticate e rivela come le dinamiche di potere possano influenzare le relazioni più intime. Pubblicato originariamente in cinese mandarino nel 2020, ha subito generato grande clamore in patria, aggiudicandosi il Golden Tripod Award, il più alto riconoscimento letterario di Taiwan. Oltre al successo con l’International Booker Prize, il volume ha ottenuto importanti premi negli Stati Uniti, tra cui il National Book Award for Literature in Translation nel 2024 e la prima edizione del Baifang Schell Book Prize dell’Asia Society.

L’interesse globale ha portato alla sua traduzione o imminente pubblicazione in numerose lingue, tra cui giapponese, coreano, norvegese, ucraino, tedesco, olandese, danese e greco.

Il successo internazionale e la diffusione di “Taiwan Travelogue”

Fin dalla sua pubblicazione nel 2020, “Taiwan Travelogue” ha rapidamente conquistato i principali riconoscimenti della letteratura asiatica, affermandosi poi sul panorama internazionale grazie alle sue traduzioni. La vittoria del Golden Tripod Award, attribuito dal Ministero della Cultura di Taiwan, ha preceduto l’ampia risonanza globale. L’ottenimento dell’International Booker Prize ha ulteriormente amplificato la circolazione del romanzo, promuovendo nuove traduzioni e favorendo la diffusione della narrativa contemporanea taiwanese in aree culturali tradizionalmente meno esplorate, come l’Europa e le Americhe.

Fazi Editore, dopo aver acquisito i diritti, ha annunciato la pubblicazione attraverso i propri canali, evidenziando il valore dell’opera come primo romanzo tradotto dal cinese a vincere il Booker Prize. Le motivazioni della giuria internazionale hanno elogiato il romanzo per le sue descrizioni di cucina appetitose, i dialoghi vivaci e una trama ricca di colpi di scena, elementi che rendono “Taiwan Travelogue” un’esperienza di lettura profondamente coinvolgente, sia per i temi trattati sia per lo stile narrativo.

L’autrice Yáng Shuāng-zǐ e la traduttrice Silvia Pozzi

Yáng Shuāng-zǐ è una delle voci più rappresentative della narrativa taiwanese contemporanea. La sua produzione letteraria è vasta e diversificata, spaziando dai romanzi ai saggi, dai manga alle sceneggiature per videogiochi, senza tralasciare l’attività di critica letteraria.

“Taiwan Travelogue” è il suo primo romanzo tradotto in inglese, un traguardo significativo che accresce la visibilità internazionale degli autori taiwanesi.

La traduzione italiana sarà opera di Silvia Pozzi, annoverata tra le sinologhe e traduttrici più apprezzate in Italia. La Pozzi vanta un’esperienza pluriennale nella traduzione di autori cinesi contemporanei e dal 2014 è co-curatrice della rivista “Caratteri”. Attualmente, ricopre il ruolo di responsabile del laboratorio permanente di traduzione presso l’Università di Milano-Bicocca. Recentemente, ha partecipato come “writer in residence” al programma promosso dal Taiwan Literature Base, dove ha tenuto incontri pubblici dedicati alla traduzione e alla circolazione della letteratura cinese in Italia.

Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio nazionale per la traduzione del Ministero della Cultura italiano nel 2021, il Mario Lattes Biennial Translation Award nel 2022 e il Chinese Special Book Award nel 2024.