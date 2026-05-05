Dal 18 al 22 giugno 2026, Taormina, in Sicilia, si prepara ad accogliere il Taobuk Festival SeeSicily, uno dei principali appuntamenti letterari internazionali d'Italia. Questa edizione sarà interamente dedicata al tema della fiducia, un concetto cardine che permea ogni aspetto della vita contemporanea. L'evento vedrà la partecipazione di oltre duecento ospiti internazionali, tra intellettuali, scrittori, filosofi, scienziati e artisti di fama mondiale. Gli incontri e gli eventi si svolgeranno in alcune delle più suggestive e storiche location della città, trasformando la città in un salotto culturale.

Tra le sedi prescelte figurano l'imponente Teatro Antico di Taormina, il Palazzo dei Congressi, la storica Casa Cuseni, il lussuoso San Domenico Palace e l'elegante Belmond Grand Hotel Timeo.

Il calendario del festival si preannuncia ricco, estendendosi per cinque giornate di cultura e dibattito. Tra le presenze già confermate, figurano autori di rilievo della letteratura mondiale, come David Grossman, Jhumpa Lahiri, Alessandro Baricco, Luis Sepúlveda, Maria Stepanova, Lisa Ginzburg, Nicola Lagioia e Paolo Mieli. Il programma, curato nei minimi dettagli, offrirà un'ampia gamma di attività: dai dibattiti ai workshop, dagli spettacoli alle cerimonie di premiazione. Ciò riafferma il ruolo di Taobuk come polo culturale e letterario di primaria importanza in Europa.

Antonella Ferrara, ideatrice e direttrice del Festival, ha sottolineato l'importanza del tema scelto: “Il tema della fiducia è centrale nella nostra società, permea le scelte, i legami, i progetti individuali e collettivi”. Il programma dettagliato includerà anche laboratori per le scuole, appuntamenti con la grande narrativa internazionale e una sezione dedicata alle scienze.

Le prestigiose sedi e le collaborazioni internazionali

Il Taobuk Festival valorizza l'inestimabile patrimonio storico e artistico di Taormina, scegliendo come palcoscenico i luoghi più emblematici della città. Il Teatro Antico, uno dei monumenti greco-romani più significativi del Mediterraneo, si conferma la sede d'elezione per le serate inaugurali e gli eventi di gala, offrendo uno scenario mozzafiato.

Altre location di grande fascino, come Casa Cuseni – un museo riconosciuto UNESCO – e il Belmond Grand Hotel Timeo, arricchiscono il prestigio degli incontri. Parallelamente al calendario di dibattiti e presentazioni, il festival proporrà mostre temporanee e proiezioni cinematografiche, creando un'esperienza culturale immersiva. Questa edizione vedrà un'intensificazione delle collaborazioni con università e istituzioni culturali internazionali, con particolare attenzione all'integrazione dei giovani tramite workshop e attività formative dedicate.

Taobuk: storia, evoluzione e impatto culturale

Fondato nel 2011, il Taobuk Festival è diventato in tempi rapidi un crocevia fondamentale per la letteratura, le arti e il dibattito culturale contemporaneo.

Oltre agli incontri con autori di fama mondiale, il festival ha promosso la presenza stabile di mostre d’arte, incontri con premi Nobel e concerti, contribuendo significativamente alla notorietà internazionale di Taormina. Nel corso delle sue edizioni precedenti, il Festival ha ospitato personalità come Mo Yan, Olga Tokarczuk, Abraham B. Yehoshua, Ian McEwan, Annie Ernaux e Orhan Pamuk. La manifestazione è oggi parte integrante dei principali circuiti culturali europei e rappresenta un’occasione di dialogo tra pensiero critico, società civile e creatività letteraria.