La Fondazione Taormina Arte Sicilia ha presentato un ricco e variegato calendario di eventi per l'estate 2026, consolidando la reputazione di Taormina come un vibrante polo culturale internazionale. Il programma, denso di appuntamenti tra cinema, musica e celebrazioni, promette di attrarre un pubblico ampio e diversificato.

Fulcro della stagione sarà la settima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno. La kermesse, diretta da Tiziana Rocca, trasformerà la città nella capitale del grande schermo, ospitando figure di spicco del panorama cinematografico mondiale.

Tra i protagonisti attesi figurano i premi Oscar Helen Mirren, Jane Campion e Giuseppe Tornatore, insieme al cast della terza stagione di “House of Dragons” e a numerosi altri attori italiani e internazionali.

Il cartellone musicale al suggestivo Teatro Antico è altrettanto prestigioso. Si esibiranno star internazionali come Bryan Adams (30 giugno), i Village People (12 luglio), i Pink Floyd Legend (5 agosto) e i Pooh (24 e 25 agosto). A questi si aggiungono le performance di Daniela Puglisi (10 luglio), Serena Brancale (11 luglio), Angelina Mango (24 luglio), Luca Carboni (9 agosto), Nino D’Angelo (12 agosto), Serene e Palermo Classica (2 settembre), Coez (10 settembre) e Madame (13 settembre).

La stagione si aprirà con un tributo al maestro Giorgio Albertazzi, figura illustre del teatro italiano e già direttore artistico di Taormina Arte, nel decennale della sua scomparsa. Gli spettacoli si svolgeranno prevalentemente nella millenaria cavea del Teatro Antico, una cornice unica tra il mare siciliano e l'imponente Etna, mentre alcuni incontri specifici avranno luogo nella Casa del Cinema.

Il sovrintendente Felice Panebianco ha sottolineato la qualità e l'ampiezza del programma 2026, che vanta “nomi di grande respiro, produzioni teatrali di altissimo livello artistico e culturale, concerti di popstar e gruppi che hanno segnato la storia della musica”. La Fondazione Taormina Arte Sicilia, ente strumentale della Regione Siciliana, è il punto di riferimento per questa ricca programmazione culturale.

A novembre, il calendario si arricchirà con un evento dedicato al poeta Filippo Tommaso Marinetti e al futurismo. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e reso possibile dall’impegno del direttore artistico Simona Celi, intende rievocare lo storico spettacolo "Elettricità", svoltosi nella Città dello Stretto.

Taormina Arte: storia e prospettive

Dal 1983, la Fondazione Taormina Arte anima il Teatro Antico e la Villa Comunale con un'offerta culturale che spazia tra musica, teatro, danza e cinema. Il Taormina Film Fest, in particolare, è l'erede della storica Rassegna Cinematografica di Messina e Taormina, le cui origini risalgono agli anni Sessanta.

L'ente, con socio unico la Regione Siciliana, gestisce un palinsesto che include anche l'assegnazione dei Taormina Arte Award dal 2003.

La programmazione è sostenuta dalla Regione Siciliana, tramite l’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, e dal Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Felice Panebianco, nominato sovrintendente nel 2025, ha guidato la Fondazione in una fase di consolidamento economico e progettuale, ponendo le basi per il rilancio della stagione culturale e confermando l’ampiezza e l’internazionalità del respiro dell’ente.

Il Teatro Antico di Taormina, con la sua cavea millenaria affacciata sul mare e sull’Etna, si conferma come uno dei palcoscenici più suggestivi al mondo, un crocevia ideale tra patrimonio storico, bellezza naturale e programmazione artistica contemporanea.