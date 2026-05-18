Il Taormina Film Festival 2026 si prepara a illuminare l'inconfondibile scenario del Teatro Antico di Taormina dal 10 al 14 giugno, con una 72ª edizione che promette di essere un crocevia di grandi nomi e nuove visioni. Tra i primi ospiti annunciati a Cannes figurano personalità di spicco del cinema mondiale come Helen Mirren, Jane Campion, Holly Hunter e Pietro Castellitto. La direzione artistica, affidata ancora a Tiziana Rocca, ha definito il festival un “ponte tra il grande cinema d’autore e il pubblico”, sottolineando il suo ruolo di “luogo di incontro e celebrazione della settima arte nel cuore del Mediterraneo”.

Questa edizione si distingue per il rafforzamento del dialogo tra diverse generazioni e culture cinematografiche, riaffermando la dimensione internazionale della rassegna.

Uno dei momenti più attesi sarà il conferimento del Taormina Film Festival Achievement Award a Helen Mirren, attrice di fama mondiale e profondamente legata all'Italia. Il riconoscimento verrà consegnato durante una serata speciale dedicata ad Anna Magnani, che vedrà la proiezione della versione restaurata di “Bellissima” di Luchino Visconti. L'evento, in programma venerdì 12 giugno al Teatro Antico, celebra il 75° anniversario dall’uscita del capolavoro del neorealismo italiano. Ad accompagnare ufficialmente la manifestazione nel ruolo di madrina sarà l'attrice Anna Valle, volto elegante e versatile del cinema e della televisione italiana.

La Giuria Internazionale e le Anteprime Cinematografiche

Grande attenzione è rivolta alla composizione della giuria internazionale, che sarà presieduta dalla regista neozelandese Jane Campion, vincitrice di Palma d’Oro e Premio Oscar, riconosciuta come una delle firme più autorevoli del cinema contemporaneo. Accanto a lei siederanno l'attrice Premio Oscar Holly Hunter, il regista e attore Pietro Castellitto, la costumista Miyako Bellizzi, la casting director Francine Maisler, il cineasta britannico-nigeriano Akinola Davies Jr. e la manager Sue Kroll di Amazon MGM Studios. Una squadra che unisce cinema d’autore, industria internazionale e nuove generazioni creative, rappresentando diverse aree dell'industria globale.

Il programma cinematografico include diverse anteprime di rilievo. Nell'ambito del Concorso Internazionale Lungometraggi, verrà presentato in anteprima assoluta come evento speciale al Teatro Antico, “Bear Country” di Derrick Borte. Il film vanta un cast stellare con Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer, Nina Dobrev e Aaron Paul, e la sua trama ruota attorno a un celebre proprietario di club che vede i suoi piani di pensionamento distrutti dopo una rapina, ritrovandosi coinvolto in una spirale criminale. La sezione Fuori Concorso ospiterà invece la miniserie documentario “The Struggle for Mother Water” di Michael Zelniker, un'opera dedicata alla crisi idrica globale e al ruolo delle donne nelle battaglie per la tutela dell'acqua e dell'ambiente.

Eventi Speciali e il Ruolo Strategico del Festival per la Sicilia

La programmazione del festival è arricchita da numerosi eventi speciali, tra cui il concorso cortometraggi, con una particolare attenzione alle opere realizzate in Sicilia o legate alla valorizzazione del territorio regionale. Un appuntamento di spicco sarà il panel “Donne oltre lo sguardo”, previsto per giovedì 11 giugno, un confronto tra donne protagoniste del cinema, della cultura e dell'industria audiovisiva internazionale. Il festival ospiterà anche l'assemblea generale FACE (Federazione delle Accademie del Cinema Europee), che riunirà rappresentanti di quattordici Paesi europei per discutere di inclusione, sostenibilità, educazione cinematografica e sviluppo del pubblico.

Il Taormina Film Festival, fondato nel 1955, è la seconda rassegna cinematografica più antica d'Italia ed è riconosciuto come una “operazione di ingegneria culturale della settima arte” dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia. Il suo valore storico ed economico è un pilastro per la regione. Durante i giorni della manifestazione, la città si trasforma in un grande set all'aperto, e l'evento contribuisce in modo sostanziale all'indotto turistico e culturale della Sicilia, come sottolineato dall'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, che ha ribadito il valore strategico del festival per la promozione internazionale dell'isola. L'edizione vedrà anche l'assegnazione del Cariddino d'Oro, grazie al Campus Giovani, e del Premio ARCA al miglior film italiano.

I premi del festival saranno firmati ancora una volta dal maestro orafo Gerardo Sacco.

La presenza di nomi illustri come Helen Mirren e Jane Campion, unita all'attenzione per temi di attualità e inclusione, conferma l'identità internazionale del festival e il suo ruolo di rilievo nella promozione della cultura cinematografica, sia per il grande pubblico che per i professionisti del settore.