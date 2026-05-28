Il 72° Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno, si apre con un evento di risonanza internazionale: l'anteprima assoluta per l'Italia del primo episodio della terza stagione della serie HBO Original "House of the Dragon". Sul suggestivo palco del Teatro Antico di Taormina, simbolo storico della città siciliana, saranno presenti gli attori Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Bethany Antonia (Baela Targaryen) e Phoebe Campbell (Rhaena Targaryen). Il cast presenterà la première a un pubblico che includerà sia gli spettatori che gli studenti dell'Academy Cinema Student.

La direttrice artistica del festival, Tiziana Rocca, ha evidenziato come questa scelta rafforzi il ruolo di Taormina quale punto di riferimento internazionale per l'intero settore audiovisivo. L'anteprima della serie, che precede l'uscita negli Stati Uniti, rappresenta un significativo riconoscimento del prestigio del festival e un'opportunità esclusiva per il pubblico italiano.

"House of the Dragon": un fenomeno globale a Taormina

"House of the Dragon", acclamato prequel del fenomeno mondiale "Game of Thrones", ha conquistato un vasto consenso di pubblico e critica sin dalla sua prima stagione. La terza stagione, che debutterà in Italia su HBO Max il 22 giugno, approfondirà le tensioni narrative emerse nel finale precedente, con la proclamazione di Rhaenyra a regina e l'inizio della sanguinosa Danza dei Draghi.

La serie, ambientata duecento anni prima degli eventi di "Game of Thrones", esplora le origini della dinastia Targaryen, arricchendo il racconto con spettacolari scenografie di draghi, battaglie epiche, alleanze strategiche e tradimenti.

La presentazione al Teatro Antico, pochi giorni prima del debutto mondiale (fissato negli Stati Uniti per il 21 giugno), consolida il profilo del Taormina Film Festival come piattaforma privilegiata per anteprime esclusive. L'evento conferma la capacità del festival di attrarre artisti, produttori e un vasto pubblico internazionale, ponendolo al centro delle tendenze globali dell'intrattenimento.

Il Teatro Antico: storia e futuro del festival

Il Teatro Antico di Taormina, edificato nel III secolo a.C., è un'icona della città e offre uno scenario di rara suggestione per eventi culturali di portata internazionale.

Il festival cinematografico, fondato nel 1955, è un appuntamento storico del calendario italiano, rinomato per l'alternanza tra anteprime mondiali, incontri con i protagonisti del cinema e una costante apertura alle nuove tendenze. Ogni anno, Taormina accoglie migliaia di visitatori, attratti dal suo patrimonio archeologico e dal panorama mozzafiato, con la vista sull'Etna che incornicia le proiezioni serali nell'anfiteatro greco.

La scelta di inaugurare la manifestazione con un titolo di tale risonanza e la presenza del cast di "House of the Dragon" rafforzano la vocazione della città siciliana e del suo festival. Taormina si conferma così un ponte tra la cultura classica e l'intrattenimento globale contemporaneo, valorizzando sia lo spazio scenico unico del Teatro Antico sia la crescente importanza delle produzioni seriali internazionali. Il festival continua a essere un esempio di come tradizione e innovazione possano coesistere e arricchirsi reciprocamente.