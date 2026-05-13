Il prossimo fine settimana offre un ricco cartellone teatrale in Italia, con spettacoli che spaziano dall’indagine sulla psiche umana di Luigi Pirandello alla Napoli deimiserabili di Raffaele Viviani, passando per la critica alla società illusa di Arthur Miller. Grandi interpreti come Luca Lazzareschi, Franco Branciaroli e Cinzia Spanò sono protagonisti di allestimenti classici e contemporanei nelle principali città.

A Roma, il Teatro Argentina ospita dal 13 al 24 maggio "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller, con la regia di Carlo Sciaccaluga.

L’opera, che debuttò a Broadway nel 1949, esplora la brutalità celata dietro il sogno americano e la solitudine di chi misura il proprio valore sulla competizione. Luca Lazzareschi interpreta Willy Loman, un uomo che cerca ostinatamente di esistere in un mondo che ha smarrito il valore dell’errore e della fragilità, affiancato da Pia Lanciotti, Sergio Basile e Andrea Nicolini.

"Morte di un commesso viaggiatore": un classico sempre attuale

La regia di Carlo Sciaccaluga evidenzia come il grido d’allarme di Arthur Miller, lanciato oltre settant’anni fa, sia rimasto inascoltato, rendendo l’opera un’analisi dolorosa del nostro presente globalizzato. Il Willy Loman di Luca Lazzareschi incarna le fratture dell’uomo moderno, figura universale nella ricerca di identità in un contesto iper-competitivo.

Sempre nella capitale, il Teatro Greco presenta fino al 17 maggio "Peccato che fosse una sgualdrina" di John Ford, diretto da Lorenzo Lavia. La pièce, del XVII secolo, ruota attorno alla passione incestuosa tra i fratelli Giovanni e Annabella, con la regia che ne sottolinea le dinamiche di desiderio carnale, possesso e vendetta. Nel cast figurano Giorgio Crisafi, Marial Bajma-Riva ed Erika Puddu.

A Milano, l’Elfo Puccini propone in prima nazionale "Dentro la tela – Indagine su Artemisia", con Cinzia Spanò. L’attrice prosegue la sua ricerca sul femminile, narrando la storia di una professionista televisiva che manipola la percezione pubblica di uomini accusati di reati. La trama si complica quando la protagonista si confronta con un uomo del suo passato, trasformando il caso in un cortocircuito personale.

Repliche fino al 31 maggio.

Il Teatro Carignano di Torino accoglie "Napoli nobilissima" di Raffaele Viviani, con la regia e l’interpretazione di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo comprende due atti unici: "Don Giacinto", sulla dignità di un uomo d’onore, e "La musica dei ciechi", che dipinge una Napoli dolente e verace. Con Lorenzo Gleijeses, Chiara Baffi e Massimiliano Rossi, in scena fino al 24 maggio.

Infine, a Palermo, il Teatro Biondo presenta "Non si sa come" di Luigi Pirandello, per la regia di Paolo Valerio. A novant’anni dal suo debutto, l’opera prosegue l’indagine pirandelliana sulla psicologia umana. Franco Branciaroli veste i panni di Romeo Daddi, un uomo che, pur amando la moglie, la tradisce con il migliore amico, riaffiorando in lui il ricordo di un assassinio giovanile rimosso.

Il cast include Alessandro Albertin, Valentina Violo, Ester Galazzi ed Emanuele Fortunati, con repliche fino al 17 maggio.

Questa ricca offerta teatrale, che unisce nomi storici e nuove proposte, porta in scena tematiche di forte impatto sociale e psicologico, confermando la vitalità della scena italiana e la sua capacità di rinnovarsi, mantenendo radici solide nella tradizione.