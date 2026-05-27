Il Teatro della Tosse di Genova celebra il suo cinquantennale con un cartellone estivo che si apre all'insegna della memoria e dell'innovazione, riproponendo “I Persiani”, la celebre tragedia di Eschilo. Questo spettacolo, già nel 1998, rappresentò un momento cruciale per la storia del teatro genovese, trasformando una “terra di nessuno” tra l'industria dismessa e il mare in un suggestivo palcoscenico. Diretto allora da Tonino Conte, l'evento lasciò un'impronta indelebile nella memoria collettiva cittadina, affermandosi come un'esperienza di profondo valore civile e poetico.

Oggi, “I Persiani” tornano come evento inaugurale, completando le celebrazioni per il mezzo secolo di attività del teatro.

La prima nazionale è fissata per il 4 giugno, con repliche in programma fino al 7 giugno, nel suggestivo contesto del Parco Urbano Gavoglio, situato nel quartiere del Lagaccio. L'adattamento e la regia di questa nuova produzione sono curati da Giovanni Ortoleva, mentre la traduzione è opera di Giorgio Ieranò. Il cast vanta la presenza di Enrico Campanati, volto storico della compagnia, affiancato da talenti riconosciuti come Pietro Giannini, insignito del Premio Ubu 2025 come miglior attore under 35, e Valentina Picello, premiata agli Ubu 2025 come migliore attrice e dal Premio della critica ANCT 2025.

Ortoleva, artista associato della Tosse per il triennio 2025-2027, offre una lettura inedita della tragedia più antica che ci sia stata tramandata, scegliendo di ambientarla in uno spazio particolare, una ex caserma, per amplificarne la risonanza tematica.

Il cartellone estivo tra Genova e Apricale

Come da consolidata tradizione, il cartellone estivo della Tosse si articola in una serie di appuntamenti diffusi, toccando diversi quartieri di Genova, da Lagaccio a Voltri, e migrando nel borgo di Apricale per la consueta stagione teatrale. Dopo l'apertura con “I Persiani”, la programmazione si sposterà nel Parco di Villa Duchessa di Galliera a Voltri. Qui, dal 2 al 26 luglio, andrà in scena la nuova produzione “Gothica”, ideata e diretta da Emanuele Conte, con testi scritti in collaborazione con Luigi Ferrando.

Questa esperienza itinerante e immersiva esplora le radici dell'horror, ispirandosi ai racconti fantastici dell'Ottocento. Enrico Campanati vestirà i panni di Edgar Allan Poe, affiancato da Graziano Sirressi, Pietro Fabbri, Ludovica Baiardi, Sarah Pesca, Raffaele Barca, Marco Rivolta, Mariella Speranza, Susanna Gozzetti e Alessandro Bergallo.

A chiudere la stagione estiva, dal 6 al 16 agosto, sarà il tradizionale appuntamento nel borgo imperiese di Apricale. Qui approderà “Al gran ballo di Venere”, lo spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle “Metamorfosi” di Ovidio, presentato in un adattamento studiato appositamente per i suggestivi vicoli del borgo.

La storia e l'eredità del Teatro della Tosse

Il Teatro della Tosse ha rappresentato per decenni un punto di riferimento fondamentale per la vita culturale di Genova e della Liguria. Fondato nel 1975 da Tonino Conte, Emanuele Luzzati e Aldo Trionfo, il teatro ha saputo sviluppare un'identità distintiva, incentrata sulla ricerca teatrale, sulla valorizzazione di spazi urbani non convenzionali e sulla produzione di spettacoli innovativi, rivolti sia al pubblico adulto che a quello dei più giovani. Si è distinto in particolare per le sue produzioni all'aperto, pioniere in Italia nell'utilizzo di luoghi inusuali, come testimoniano gli appuntamenti ricorrenti nei quartieri storici e nelle periferie, divenendo un motore di animazione culturale e di ricucitura sociale.

Nel corso della sua storia, il Teatro della Tosse ha accolto e coinvolto numerosi attori, registi e artisti di rilievo nazionale, mantenendo al contempo un forte legame con il proprio territorio, attraverso collaborazioni attive con scuole, associazioni e comunità locali. L'attuale cartellone estivo, che spazia dai classici antichi come Eschilo a nuove drammaturgie contemporanee, in contesti urbani e paesaggistici liguri, come il borgo di Apricale, riflette pienamente questa vocazione. Le celebrazioni del cinquantennale non solo ripercorrono la storia, ma sottolineano anche la continuità di una progettualità culturale profondamente integrata con il tessuto della città e della regione.