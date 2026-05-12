Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – Il Rossetti di Trieste ha chiuso il 2025 con un bilancio storico, registrando risultati senza precedenti nella sua settantennale attività. I dati, presentati dalla direzione del teatro e dalla vicesindaca Serena Tonel, attestano un anno record: 277.064 presenze totali, superando le 204.282 del 2024, e un incasso lordo che sfiora i 15 milioni di euro, in 471 rappresentazioni. Il Rossetti si conferma motore culturale e attrattivo per Trieste e la regione, con oltre trenta spettacoli prodotti, molti in tournée nazionale e oltre 130.000 spettatori.

L'aumento del 21% negli abbonamenti evidenzia la crescente affezione del pubblico. Il presidente Granbassi ha definito il 2025 «il miglior anno della storia» del Teatro Stabile, facendo di Trieste un polo d’attrazione internazionale e un «moltiplicatore economico» per il territorio.

Eventi di successo e impatto sul pubblico

Tra gli appuntamenti chiave che hanno contribuito ai numeri record, spicca l'evento estivo del Cirque du Soleil con Alegría – In A New Light. Questa produzione internazionale ha richiamato a Trieste ben 71.697 spettatori, contribuendo significativamente all'incremento degli incassi. Il successo del 2025 riflette la capacità del Rossetti di attrarre grandi eventi e di offrire una programmazione di alta qualità, rafforzando il legame con la sua platea e la sostenibilità del modello gestionale, grazie anche al +21% di abbonati.

Il Rossetti: settant'anni di tradizione a Trieste

Fondato nel secondo dopoguerra, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia vanta oltre settant'anni di tradizione, affermandosi come una delle più importanti istituzioni culturali del Nord-Est italiano. Ha saputo unire tradizione e innovazione, ospitando artisti di fama nazionale e internazionale e contribuendo a fare di Trieste un polo di riferimento per la produzione teatrale e il turismo culturale.

Il successo del Rossetti nel 2025, con 277.064 spettatori e quasi 15 milioni di euro di incasso, rappresenta un punto di riferimento per lo spettacolo dal vivo nazionale. Sebbene il Casinò di Sanremo abbia registrato importanti risultati economici nello stesso anno (58,7 milioni di euro di ricavi e un utile di 7,8 milioni), il traguardo del Rossetti si distingue per la partecipazione collettiva e la valorizzazione della lunga e prestigiosa tradizione culturale.