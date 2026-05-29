Tedua irrompe sulla scena musicale italiana, conquistando la vetta della classifica Fimi-Niq degli album più venduti con il suo nuovo lavoro, Ryan Ted. Questo ritorno, a dieci anni dal debutto con il mixtape Aspettando Orange County, riafferma il successo di un artista con 79 certificazioni Platino, 39 d’Oro e tre miliardi di stream globali. L'album domina non solo la classifica generale, ma anche quella dei formati fisici (vinili, CD e musicassette), a testimonianza del suo ampio appeal.

Alle spalle di Tedua, Vangelo di Shiva scivola al secondo posto.

Il terzo gradino del podio è occupato da Samurai Jay con l'album Amatore. Samurai Jay celebra un notevole successo con il brano Ossessione, certificato Platino e stabile al vertice della classifica singoli per tredici settimane, il brano con più giorni trascorsi alla numero uno della Top 50 di Spotify Italia. La top ten degli album vede Geolier stabile al quarto posto con Tutto è possibile, seguito da Olly con Tutta vita (sempre) (in classifica da 83 settimane). Sayf è sesto con Santissimo, mentre Bad Bunny risale al settimo posto con Debi tiràr mas fotos (in classifica da 73 settimane). Completano la top ten la colonna sonora del film Michael, Bresh (Mediterraneo) e Kid Yugi (Anche gli eroi muoiono).

Tra i singoli più venduti: Ossessione (Samurai Jay & Vito Salamanca), La testa gira (Fred De Palma, Anitta & Emis Killa), Romantica (Ultimo), Bad Bad Bad (Shiva & Geolier) e Obsessed (Shiva & Anna). Nei formati fisici, spiccano Ryan Ted, Thriller (40th Anniversary Edition) di Michael Jackson, Non è solo Swag di Dissa Gacha, Amatore di Samurai Jay e 17 Re (40th Anniversary Edition) dei Litfiba.

La carriera e i successi di Tedua

La carriera di Tedua (Mario Molinari) ha registrato una crescita costante nel panorama musicale italiano. L'annuncio del primo live allo Stadio Meazza di Milano il 24 giugno, segna un ulteriore traguardo per l'artista ligure. I suoi numeri – 79 dischi Platino, 39 d’Oro e tre miliardi di ascolti globali – sottolineano trasversalità e capacità di raggiungere un vasto pubblico.

L'entusiasmo per Ryan Ted si manifesta anche nella forte domanda di supporti fisici, con vinili e musicassette che riscoprono popolarità tra le nuove generazioni.

Il ruolo della classifica Fimi-Niq nel mercato musicale

La classifica Fimi-Niq è il riferimento per le vendite musicali in Italia (album, vinili, singoli e formati fisici). La presenza costante di artisti come Geolier e Olly evidenzia la vitalità del rap e pop italiano. Il successo di album e singoli su piattaforme digitali, come Spotify, dimostra il ruolo centrale dello streaming nella distribuzione e promozione. Per molti giovani talenti, raggiungere la vetta della Top 50 di Spotify è un indicatore significativo per l'affermazione nel mercato mainstream, come dimostrato da Samurai Jay con Ossessione.