Il Monde Fest di Foggia, festival dedicato al cinema e ai Cammini, ha inaugurato la sua edizione con Terry Gilliam, che ha trasformato il Teatro Giordano in un punto di riferimento per la settima arte. L'ex membro dei Monty Python ha coinvolto una platea gremita e partecipe con un incontro di lezione di cinema, autobiografia e comicità. Durante la serata, condotta da Silvia Bizio, Gilliam ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera dalle mani del direttore artistico Luciano Toriello, condividendo i momenti salienti di una carriera irripetibile.

La libertà creativa: dai Monty Python a Brazil

Gilliam ha ripercorso gli inizi della sua carriera con disarmante sincerità, rivelando di non avere un piano preciso, ma solo il desiderio di lasciare Minneapolis. Questo spirito lo ha condotto a New York e poi a Londra, dove l'incontro con John Cleese si è rivelato cruciale, introducendolo ai Monty Python. Il regista ha sottolineato la straordinaria libertà creativa concessa dalla BBC, che permise al gruppo di rivoluzionare la comicità televisiva. Questa audacia si manifestò anche nella realizzazione di Brazil, il film che lo consacrò come autore visionario. Gilliam ha condiviso un aneddoto del suo spirito anarchico: per attirare l'attenzione sulla distribuzione del film, acquistò una pagina su Variety, scrivendo una lettera aperta al produttore.

Un gesto che, come lui stesso ha ammesso, avrebbe segnato la fine di una carriera convenzionale.

Il legame con l’Italia e il Barone di Münchhausen

Un momento particolarmente apprezzato dal pubblico è stato il racconto delle sue esperienze italiane, in particolare la lavorazione de Il Barone di Münchhausen a Cinecittà. Gilliam ha espresso ammirazione per Federico Fellini, definendolo un "dio", e ha ricordato con affetto la collaborazione con maestri come Dante Ferretti, Gabriella Pescucci e Giuseppe Rotunno. Tra gli aneddoti, ha descritto la surreale situazione di trovarsi bloccato nel suo ufficio a Cinecittà mentre Fellini girava una scena con Marcello Mastroianni proprio davanti alla sua porta.

Ha anche illustrato le sfide produttive del film, dai budget che lievitavano agli organizzatori licenziati, fino alla scena della Luna. Per superare le difficoltà, furono utilizzati i "meravigliosi disegni" di Dante Ferretti, colorati ad acquerello e montati su strutture di legno, che diedero una resa fantastica. Un altro colpo di scena riguardò il ruolo del Re della Luna, inizialmente destinato a Sean Connery, che si ritirò quando la sequenza fu ridimensionata. Fu la fortuna a portare Robin Williams, fan dei Monty Python, ad accettare il ruolo.

Terry Gilliam: un visionario senza tempo

Terry Gilliam, regista, sceneggiatore e animatore statunitense naturalizzato britannico, è riconosciuto per il suo stile inconfondibile e la sua capacità di trasformare gli ostacoli in opportunità creative.

La sua filmografia, che include opere come Brazil, Le avventure del Barone di Münchhausen e L’esercito delle 12 scimmie, testimonia una visione artistica unica e indipendenza. Ascoltando i suoi ricordi, le sue invenzioni e gli incidenti trasformati in svolte, il pubblico ha riconosciuto in lui non solo il regista visionario, ma l'artigiano del cinema che ha attraversato mezzo secolo senza mai perdere la sua libertà. Il Monde Fest ha celebrato una carriera straordinaria, ma la sensazione è che Gilliam non abbia mai smesso di cominciare, con ogni film e ogni aneddoto che rappresentano un nuovo, entusiasmante inizio.