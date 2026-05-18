Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) si prepara a riaprire, dal 25 maggio, la sua rinnovata sezione Numismatica, un evento atteso da cinquant'anni. L'esposizione presenta centotrenta gioielli in oro, metalli preziosi e gemme, offrendo al pubblico un viaggio attraverso raffinate creazioni di diverse epoche e culture.

Tra i reperti più suggestivi, spiccano gli ori di Pompei. Questi preziosi monili furono ritrovati sui corpi degli abitanti vesuviani che tentarono di portarli in salvo durante la fuga dall'eruzione, e anche all'interno di domus ed edifici pubblici.

Esemplari greci, italici, magno-greci, etruschi, romani e tardo-antichi compongono questa straordinaria collezione.

L'allestimento è stato concepito per valorizzare i gioielli con un gusto perfettamente attuale, presentandoli come nelle vetrine delle più raffinate griffe, quasi pronti per essere indossati. Gli ori costituiscono il fulcro di questa sezione, che si configura come un vero e proprio "museo nel museo".

Un viaggio nell'economia antica e moderna

La sezione Numismatica non si limita ai gioielli, ma include anche seimila monete, medaglie, coni e punzoni. Insieme a numerosi altri materiali archeologici, questi reperti guidano il visitatore alla scoperta dell'evoluzione dell'economia nel mondo greco, romano, medievale, rinascimentale e moderno.

Di eccezionale rilevanza sono i rarissimi tessuti aurei provenienti dagli scavi vesuviani, che tornano in mostra dopo un meticoloso restauro, realizzato in collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Il direttore generale del MANN, Francesco Sirano, ha commentato la riapertura: "La riapertura della sezione Numismatica corona le rigorose attività di studio e ricerca nel ricchissimo Medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, collezione eccezionale non solo per il numero di esemplari conservati – circa 160mila –, ma anche per l’estensione temporale e la varietà delle zecche emittenti. Presentiamo una collezione rinnovata e più accessibile, con apparati bilingue, resa ancora più affascinante dall’approfondimento sugli antichi gioielli, che restituiscono uno spaccato di estremo interesse sul gusto e sul design del passato".

Novità espositive e reperti iconici

Curata da Renata Cantilena e Floriana Miele, con la collaborazione scientifica di Lucia Amalia Scatozza, la sezione, già inaugurata nel 2001, ha subito un profondo rinnovamento. Questo include il risanamento degli arredi storici, la pulitura e il restauro di tutti gli esemplari esposti, oltre all'aggiornamento dell'illuminazione e del sistema di videosorveglianza nelle vetrine.

Tra le novità per il pubblico, oltre alla splendida collezione di gioielli, figurano un prezioso ripostiglio di monete dalla Caupona di Salvius a Pompei e un'importante iscrizione funeraria di un nummularius, una figura assimilabile a un cambiavalute nell'ambito romano.

Tra i reperti più celebri esposti, spicca il Medaglione di Augusto. Ritrovato a Pompei nel 1759, questo prezioso esemplare d'oro, del valore di quattro denari, reca l'effige del "padre della patria", offrendo una testimonianza unica della storia e dell'arte romana.