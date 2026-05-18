L'attesa per il gran finale di The Boys, la celebre serie di Prime Video, è palpabile, ma un annuncio ha generato un misto di entusiasmo e profonda delusione tra i fan italiani. È stato infatti rivelato che l'episodio conclusivo della saga sarà proiettato in anteprima esclusiva in alcune sale cinematografiche selezionate, dotate della tecnologia 4DX, un giorno prima della sua disponibilità sulla piattaforma di streaming. Questa iniziativa, pensata per offrire un'esperienza immersiva e amplificare l'evento finale con effetti speciali che coinvolgono tutti i sensi, rappresenta un'opportunità unica per gli spettatori di vivere il culmine della serie sul grande schermo.

Tuttavia, questa straordinaria opportunità si scontra con una realtà particolarmente amara per il pubblico del nostro paese. In Italia, infatti, non esiste alcuna sala cinematografica dotata della tecnologia 4DX. Ciò significa che gli appassionati italiani saranno inevitabilmente esclusi da questa proiezione speciale, a meno che non decidano di intraprendere un viaggio oltre confine per raggiungere una delle poche sale disponibili. L'unica opzione relativamente vicina per chi desidera ardentemente assistere al finale sul grande schermo rimane la sala 4DX di Lugano, in Svizzera, una soluzione che potrebbe essere praticabile solo per chi risiede nelle immediate vicinanze del confine settentrionale, trasformando un evento celebrativo in una vera e propria sfida logistica.

Il finale di The Boys: date e accesso internazionale

La proiezione in anteprima del finale di The Boys è fissata per il 19 maggio 2026 in alcune nazioni specifiche, tra cui gli Stati Uniti, il Canada e, implicitamente, la Svizzera, dove la tecnologia 4DX è presente. La disponibilità online su Prime Video, invece, è prevista per il giorno successivo, il 20 maggio 2026, rendendo l'attesa per la visione casalinga comunque breve. I posti per queste proiezioni esclusive possono essere acquistati tramite un sistema di voucher, validi unicamente per la data dell'evento. Questa modalità di distribuzione sottolinea l'eccezionalità dell'iniziativa, pensata per creare un evento globale, ma al contempo evidenzia una marcata disparità di accesso per i diversi mercati internazionali.

La notizia ha inevitabilmente generato un'ondata di reazioni tra gli spettatori italiani, che si sentono penalizzati e privati di un'opportunità unica di celebrare la conclusione di una delle serie più amate e discusse degli ultimi anni. Il sapore agrodolce di questo annuncio è particolarmente sentito, considerando l'attaccamento del pubblico italiano alle vicende dei "Supes" e del gruppo di vigilanti che li combatte. Molti fan hanno espresso la loro frustrazione per non poter partecipare a un evento che, per sua natura, dovrebbe unire la community globale della serie, ma che in questo caso crea una netta divisione, lasciando un senso di esclusione e rammarico per un'occasione mancata di condivisione collettiva.

La trama e i protagonisti della serie cult

The Boys, basata sul fumetto bestseller di Garth Ennis e Darick Robertson, ha saputo conquistare un vasto pubblico grazie alla sua narrazione irriverente e alla sua capacità di esplorare temi complessi attraverso la lente del genere supereroistico. La serie segue le vicende di un gruppo di vigilanti, noti come "The Boys", impegnati a smascherare e contrastare i cosiddetti "Supes", supereroi celebrità che abusano dei loro straordinari poteri e della loro influenza, spesso con conseguenze disastrose e moralmente discutibili.

Il cast principale, che ha contribuito in modo significativo al successo e alla profondità della serie, include attori del calibro di Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr ed Erin Moriarty.

La quinta e ultima stagione, già disponibile su Prime Video, porta a compimento l'epica saga. In questo capitolo conclusivo, i personaggi si trovano ad affrontare nuove e decisive sfide e un destino incerto, mentre il mondo è minacciato da eventi che potrebbero cambiarlo per sempre, promettendo un epilogo ricco di colpi di scena e momenti memorabili per tutti gli appassionati.