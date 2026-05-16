È stato diffuso il poster ufficiale che annuncia la conclusione della quinta e ultima stagione di ‘The Boys’, la celebre serie di Amazon Prime Video. L'immagine ha generato entusiasmo tra gli appassionati, specialmente tra i lettori dei fumetti originali di Garth Ennis e Darick Robertson.

Il poster ritrae Billy Butcher mentre si dirige verso la Casa Bianca, con Patriota e altri Supes in volo. Questa composizione ricrea fedelmente una tavola iconica del numero 65 della serie a fumetti di The Boys, intitolato ‘Over The Hill The Swords Of A Thousand Men’.

Un chiaro omaggio alle origini, molto apprezzato dai fan.

Un tributo alle radici e all'affetto dei fan

La scelta di riproporre un momento così distintivo e iconico dei fumetti sottolinea il legame della produzione con il materiale di partenza. Questo riferimento visivo ha scatenato euforia tra gli spettatori, che hanno riconosciuto e condiviso la citazione sui social. L'attenzione ai dettagli e la volontà di mantenere un legame con le radici narrative ha caratterizzato la serie fin dalle sue prime stagioni.

L'epilogo si avvicina: attesa e aspettative

Con l'ultimo episodio imminente, l'attesa per scoprire come si concluderanno le vicende di Billy Butcher, Patriota e degli altri protagonisti cresce.

Il poster finale, oltre a celebrare le radici della storia, alimenta le aspettative per un epilogo intenso e ricco di colpi di scena.

La serie, distintasi per il suo approccio irriverente e la capacità di sorprendere il pubblico, si prepara a congedarsi. L'ultimo atto promette di richiamare le atmosfere e i temi centrali che hanno reso ‘The Boys’ un fenomeno culturale, garantendo un finale all'altezza della sua reputazione e fedele alle sue origini.