Il 79° festival di Cannes ha visto trionfare "The dreamed adventure" di Valeska Grisebach, insignito del prestigioso Premio della giuria. La decisione è stata annunciata il 23 maggio 2026, al culmine della cerimonia ufficiale svoltasi nella celebre città francese. La giuria, presieduta dal rinomato regista sudcoreano Park Chan‑wook, ha riconosciuto il valore artistico dell'opera tra le numerose pellicole in concorso.

Il Premio della giuria, uno dei riconoscimenti più ambiti della manifestazione, celebra le opere che si distinguono per originalità e qualità cinematografica.

L'affermazione di "The dreamed adventure" conferma il prestigio di Valeska Grisebach nel panorama cinematografico europeo e internazionale. Il festival, giunto alla sua settantanovesima edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti per l'industria cinematografica globale, attirando l'attenzione di registi, attori e professionisti del settore da ogni angolo del mondo.

I premi principali del 79° Festival di Cannes

Durante la stessa edizione del 79° festival di Cannes, sono stati conferiti altri importanti riconoscimenti che hanno delineato il palmarès dell'evento. La Palma d'Oro, massima onorificenza, è stata assegnata a "Fjord" di Cristian Mungiu. Il Gran Premio è andato a "Minotauro", diretto da Andrei Zviaguintsev.

Il Premio alla Miglior Regia è stato attribuito ex aequo a Javier Ambrossi e Javier Calvo per "La bola negra", e a Pavel Pawlikowski per "Fatherland". Il Premio al Miglior Sceneggiatore ha visto vincitore Emmanuel Marre per la sua opera "Notre Salut". Sul fronte delle interpretazioni, il Premio alla Miglior Attrice è stato consegnato a Virginie Efira e Tao Okamoto per "Soudain", mentre il Premio al Miglior Attore è stato conferito a Emmanuel Machia e Valentin Campagne per "Coward".

La giuria internazionale presieduta da Park Chan‑wook

La selezione dei vincitori è stata affidata a una giuria internazionale di alto profilo, presieduta dal celebre regista e sceneggiatore sudcoreano Park Chan‑wook.

La sua esperienza e la sua visione artistica hanno guidato le scelte, garantendo credibilità e prestigio ai riconoscimenti assegnati. Il Festival di Cannes, la cui prima edizione risale al 1946, continua a rappresentare un faro per il cinema mondiale, offrendo una piattaforma di visibilità cruciale per produzioni, registi e talenti emergenti e affermati provenienti da ogni parte del globo.