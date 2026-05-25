Il box office italiano del fine settimana vede trionfare The Mandalorian and Grogu, il nuovo capitolo della saga di Star Wars diretto da Jon Favreau. Il film ha debuttato al vertice della classifica con un incasso di 1.321.000 euro e una media di 2.541 euro su 520 sale. In soli cinque giorni, la pellicola ha raggiunto un totale di quasi 1.685.000 euro, confermando il forte interesse del pubblico per il ritorno di Star Wars sul grande schermo, anche grazie alla presenza di Pedro Pascal.

In seconda posizione si conferma Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson e diretto da Antoine Fuqua.

Il film ha incassato quasi 1.114.000 euro nel weekend, con una media di 2.278 euro in 489 sale, registrando una flessione del 53% rispetto al fine settimana precedente. Il suo totale complessivo in cinque settimane sale a 23.142.000 euro, consolidando la sua posizione tra i film più redditizi dell'anno in Italia e nel mondo. Il successo internazionale di Michael, che ha superato i 788 milioni di dollari a livello globale, ha portato alla conferma di un sequel.

Scende al terzo posto Il diavolo veste Prada 2, il sequel di David Frankel. La pellicola ha aggiunto altri 872.000 euro (-69%) con una media di 1.601 euro in 545 cinema. Dal suo debutto il 29 aprile, il film ha totalizzato quasi 30.709.000 euro, affermandosi come il secondo miglior risultato nazionale della stagione.

A livello mondiale, ha raggiunto 608 milioni di dollari, dimostrando un particolare apprezzamento nel mercato italiano.

Altri successi e debutti: horror e cinema d'autore

Al quarto posto si posiziona l'horror Obsession, che mostra una crescita del 16% rispetto al periodo precedente. Il film ha guadagnato 704.000 euro nel weekend, vantando la media più alta della top ten con 2.774 euro su 254 schermi. Il suo incasso totale in quindici giorni ammonta a 1.618.000 euro, evidenziando il successo del genere e un ottimo rapporto costi/ricavi, dato il budget produttivo contenuto.

Debutta al quinto posto Amarga Navidad, il nuovo film di Pedro Almodóvar, presentato in concorso a Cannes 2026. La pellicola ha incassato circa 378.000 euro con una media di 1.260 euro in 300 sale italiane, suscitando interesse per il suo approccio autoriale.

La classifica prosegue con l'horror Passenger, che esordisce con 203.000 euro e una media di 983 euro su 207 schermi. In settima posizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, premiato ai David di Donatello, raccoglie quasi 102.000 euro nel weekend, raggiungendo un totale di quasi 2.297.000 euro dal 25 settembre. Seguono Pecore sotto copertura (90.000 euro settimanali, totale 819.000 in 20 giorni), In the Grey di Guy Ritchie (55.000 euro nel weekend, totale 369.000 in due settimane) e Hopper il segreto della marmotta, che chiude la top ten con 41.000 euro e un totale di 186.000 in quindici giorni.

Analisi del box office complessivo

Il box office complessivo del fine settimana ha registrato 5.279.692 euro e 670.737 spettatori, segnando una diminuzione del 31% rispetto al fine settimana precedente e del 49% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nonostante questa flessione generale, il mercato italiano ha dimostrato la forza di importanti franchise internazionali e la tenuta di titoli di richiamo. A livello globale, The Mandalorian & Grogu ha incassato 165 milioni di dollari, avvicinandosi al pareggio di bilancio rispetto ai costi stimati. Il successo di Michael, con i suoi 788 milioni di dollari mondiali, ne fa un vero blockbuster, mentre Il diavolo veste Prada 2 continua a brillare particolarmente in Italia.