L'icona della fantascienza Sigourney Weaver fa il suo ingresso nell'universo di Star Wars con il film "The Mandalorian and Grogu", diretto da Jon Favreau. La pellicola, distribuita da Walt Disney e in arrivo nelle sale italiane il 20 maggio, rappresenta il seguito cinematografico della popolare serie The Mandalorian di Disney+. Weaver interpreta il colonnello Ward, una brillante pilota e ufficiale della Nuova Repubblica, affiancando i protagonisti Din Djarin (Pedro Pascal) e il suo giovane compagno Grogu, conosciuto come Baby Yoda.

In una conferenza stampa globale, Weaver ha evidenziato il valore della fantascienza come fonte di speranza e unione.

Ha descritto Star Wars come una "visione molto ottimistica e piena di speranza del nostro futuro", dove personaggi diversi convivono pacificamente. L'attrice ha anche riflettuto sulla necessità di superare "imperi malvagi qui sulla Terra" prima di poter esplorare lo spazio e scoprire altre forme di vita, di cui è "abbastanza sicura che esistano".

La trama: Nuova Repubblica, Hutts e nuovi personaggi

La narrazione di "The Mandalorian and Grogu" riprende dopo la terza stagione della serie, collocandosi cronologicamente tra "Il ritorno dello Jedi" e "Il risveglio della Forza". Din Djarin e Grogu intraprendono una missione cruciale per la Nuova Repubblica, impegnata a contrastare i signori della guerra imperiali che persistono nonostante la caduta dell'Impero.

Tra i personaggi chiave figura Rotta the Hutt, figlio di Jabba the Hutt, doppiato da Jeremy Allen White, che agisce come interlocutore per la Repubblica. Il film vanta anche un cameo di Martin Scorsese, voce di un ardenniano, e il ritorno di Steve Blum come Garazeb 'Zeb' Orellios, ora capitano della Nuova Repubblica. Un nuovo antagonista è Embo, un temibile mercenario kyuzo noto dalle Guerre dei Cloni, riconoscibile per il suo cappello a tesa larga usato come scudo e arma.

Al centro della narrazione rimane il profondo legame padre-figlio tra Din Djarin e Grogu. Il regista Favreau ha osservato come le storie di Star Wars risuonino con la generazione attuale di genitori, diventando "metafore delle nostre vite ordinarie".

Pedro Pascal ha descritto Grogu come un "vero partner", il cui arrivo ha risvegliato in Din Djarin un forte istinto paterno, riconoscendo nella creatura un "potere benefico da guidare e proteggere".

Sigourney Weaver: un'icona della fantascienza

L'ingresso di Sigourney Weaver in Star Wars consolida il suo status di icona del cinema di fantascienza. Celebre per ruoli come Ellen Ripley in "Alien", l'attrice ha plasmato personaggi femminili forti e complessi. Nel film, il suo colonnello Ward è un ufficiale di alto rango della Nuova Repubblica, incaricata di gestire operazioni delicate in un contesto galattico di continui conflitti.

Il nuovo film esplora temi centrali dell'universo di Star Wars: il conflitto tra libertà e autoritarismo, il valore delle alleanze interspecie e la speranza in un futuro di pace ed esplorazione.

L'introduzione di personaggi come Rotta the Hutt e la presenza di figure sia dalla trilogia classica sia dalle nuove espansioni arricchiscono la narrazione, coinvolgendo sia i fan storici che il nuovo pubblico. Questa nuova avventura cinematografica riafferma la vitalità della saga e la sua capacità di dialogare con le tematiche contemporanee.