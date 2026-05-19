La fotografia ha un ruolo formativo: è questo il messaggio forte della nuova edizione di The Phair dal 22 al 24 Maggio a Torino, la fiera internazionale dedicata alla fotografia e alle opere realizzate con il mezzo fotografico, che quest’anno mette al centro il dialogo tra arte, moda e cultura pop.

La moda come linguaggio artistico: la svolta di The Phair 2026

La settima edizione dell’evento torinese porta in scena una selezione di autori che hanno ridefinito l’immaginario visivo della moda:

Giovanni Gastel , con la sua eleganza geometrica;

Françoise Huguier , capace di trasformare il backstage in racconto antropologico;

Marco Glaviano , pioniere della fotografia digitale;

Michelangelo Di Battista, maestro della luce e dell’intimità visiva.

Le loro opere, presentate da gallerie italiane ed europee, mostrano come la fotografia di moda non sia solo estetica patinata, ma narrazione culturale, ricerca formale e memoria collettiva.

Un linguaggio che, come sottolineano i curatori, oggi si afferma come patrimonio culturale contemporaneo.

Torino capitale della fotografia contemporanea

The Phair conferma Torino come una delle città più attente alla sperimentazione visiva. La fiera non si limita a esporre opere: costruisce connessioni, apre dibattiti, invita a ripensare il ruolo dell’immagine nella società digitale.

Il pubblico non è più semplice spettatore: diventa interprete, osservatore critico, parte attiva di un ecosistema culturale che unisce musei, gallerie, scuole e professionisti.

Perché la fotografia di moda è ormai arte

Tre elementi emergono con forza:

Autorialità — gli scatti non sono più solo prodotti editoriali, ma opere con una visione precisa.

Sperimentazione tecnica — dalla pellicola al digitale, dalla stampa fine art alle installazioni.

Valore culturale — la moda diventa specchio della società, dei suoi desideri e delle sue contraddizioni.

Questa evoluzione rende la fotografia di moda un terreno fertile per la formazione artistica contemporanea.

The Phair 2026 dimostra che la fotografia di moda è ormai parte integrante dell’arte contemporanea. Per questo, integrare corsi di fotografia nei programmi culturali e formativi non è solo utile: è necessario. Significa preparare nuove generazioni di autori capaci di leggere il presente, interpretarlo e trasformarlo in visione.