La fiera The Phair, di fotografia e immagine contemporanea, torna a Torino dal 24 al 26 maggio 2026. La quinta edizione, ospitata nell’Ex Borsa Valori, è punto di riferimento per collezionisti e appassionati, consolidando Torino quale polo per la fotografia d’autore e le arti visive. L’evento coinvolge quarantacinque tra gallerie, fondazioni ed editori italiani ed esteri, presentando il progetto Phocus per le gallerie straniere che espongono per la prima volta in Italia.

Simone Menegoi, direttore artistico, ha definito The Phair un laboratorio di produzione culturale, luogo di incontro per linguaggi e visioni diverse.

La kermesse cresce, attraendo professionisti e vasto pubblico. Particolare attenzione è dedicata a giovani talenti e gallerie emergenti, con sezioni e percorsi tematici su innovazione, identità e memoria.

Torino e la fotografia contemporanea

L’Ex Borsa Valori di Torino è simbolo della fotografia contemporanea in Italia. La città ha consolidato la sua reputazione internazionale con eventi come The Phair, che connettono operatori, artisti e collezionisti alle nuove tendenze visive. La fiera si distingue per l'invito a realtà straniere e per un programma con dibattiti, incontri e presentazioni di libri.

The Phair si inserisce nel contesto culturale torinese, accanto a istituzioni come il Museo Nazionale del Cinema ed eventi quali Artissima.

Ciò favorisce un dialogo tra fotografia, arte contemporanea e nuove tecnologie visive, consolidando Torino capitale della fotografia d’autore.

L'Ex Borsa Valori: un crocevia culturale

L’Ex Borsa Valori, progettata negli anni Cinquanta da Gabetti e Isola, è stata fulcro economico. Riconvertita in spazio espositivo, ospita eventi culturali internazionali, unendo passato e presente creativo. Questo connubio contribuisce al fascino e alla funzionalità della location scelta per The Phair.

Con il crescente coinvolgimento di gallerie internazionali, The Phair rafforza il ruolo di Torino nella fotografia contemporanea. La manifestazione punta ad ampliare la sua presenza globale, alimentando dialogo e scambio tra diverse realtà artistiche e culturali.