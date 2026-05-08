L'attesissimo The Running Man debutta in prima visione televisiva su Sky Cinema Uno lunedì 11 maggio alle 21:15. Sarà disponibile anche in streaming su Now e on demand, inclusa la versione 4K. Questo nuovo adattamento cinematografico è tratto dal celebre romanzo di Stephen King, pubblicato come Richard Bachman, che già ispirò nel 1987 "L’implacabile" con Arnold Schwarzenegger. Il regista Edgar Wright firma un thriller d'azione ad alto ritmo, mirato a rileggere l'immaginario originale con una prospettiva contemporanea.

Ambientato in un futuro prossimo, The Running Man presenta uno show televisivo estremo dove i partecipanti, i "runner", devono sopravvivere 30 giorni braccati da killer professionisti, trasmesso in diretta a milioni di spettatori.

Glen Powell interpreta il protagonista Ben Richards, un uomo comune costretto dalla disperazione a partecipare per salvare la figlia malata. Al suo fianco, Josh Brolin è il carismatico e spietato produttore, mentre Colman Domingo è il volto televisivo che trasforma la violenza in spettacolo. Completano il cast William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera ed Emilia Jones. L'intento della produzione è di "rinnovare l’immaginario originale con uno sguardo contemporaneo".

Il romanzo di Stephen King e la nuova trasposizione

La pellicola The Running Man si basa sull'omonimo romanzo di Stephen King, firmato Richard Bachman e pubblicato nel 1982. Questa nuova versione, co-prodotta e diretta da Edgar Wright con lo sceneggiatore Michael Bacall, è il secondo adattamento dopo il film del 1987.

Il film espande e attualizza i temi originali, focalizzandosi sulla spettacolarizzazione della violenza televisiva e sulle derive distopiche di un futuro dove la sopravvivenza è un reality show. I concorrenti possono vincere un miliardo di dollari sopravvivendo trenta giorni a rischi mortali. Ben Richards, interpretato da Powell, diventa un simbolo di resistenza contro il potente network mediatico "la Rete". La caratterizzazione dei personaggi e l'ambientazione contemporanea sottolineano l'intento di Wright di offrire una lettura attuale e coinvolgente della storia.

Produzione, cast e accoglienza globale

La produzione di The Running Man è iniziata nel 2017, con Edgar Wright e Michael Bacall alla sceneggiatura.

Glen Powell è stato confermato protagonista nell’aprile 2024, affiancato da un cast internazionale che include William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra, Jayme Lawson, Sean Hayes, Colman Domingo e Josh Brolin. Le riprese principali si sono svolte nel Regno Unito (Londra, Glasgow) e in Bulgaria, da novembre 2024 a marzo 2025. La colonna sonora è di Steven Price. L'anteprima mondiale si è tenuta a Londra il 5 novembre 2025, seguita dalla distribuzione nelle sale inglesi il 12 novembre e negli Stati Uniti il 14 novembre 2025. Nonostante un budget di 110 milioni di dollari, il film ha incassato 69 milioni globalmente, ricevendo risposte miste dalla critica ma apprezzamenti per interpretazioni e regia.

Stephen King ha elogiato l'adattamento come "una corsa bipartisan in grado di catturare l’essenza del romanzo". Da gennaio 2026, il film è disponibile in streaming e home video, confermando l'interesse per questa storia di lotta e sopravvivenza nella fantascienza distopica.