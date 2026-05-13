Il videogioco The Sinking City 2 segna un cambio di direzione, abbandonando l'approccio investigativo per abbracciare il survival horror. Ambientato nella città allagata di Arkham, il sequel offre un'esperienza diretta e cupa, con un nuovo protagonista e un'atmosfera Lovecraftiana.

Gameplay: sopravvivenza e combattimento

Il gameplay di The Sinking City 2 è incentrato sulla sopravvivenza. Il protagonista, Calvin, affronta creature possedute in ambienti sommersi, sfruttando i punti deboli e gestendo risorse limitate. L'esplorazione avviene a piedi o in barca; un sistema di crafting crea munizioni combinando materiali.

L'inquietante scenario di Arkham

L'ambientazione di Arkham sommersa è centrale. Luoghi come biblioteche e ospedali sono trasformati in scenari claustrofobici. Il gioco introduce elementi surreali, come stanze sicure oniriche, e personaggi disturbanti (un uomo con vermi al posto degli occhi). Dettagli macabri e l'estetica Lovecraftiana creano un'atmosfera inquietante.

Il cambio di genere confermato

Questa nuova direzione per The Sinking City 2 è un'esperienza puramente horror. Il radicale cambio di genere verso il survival horror e l'ambientazione ad Arkham sono stati confermati, delineando la visione degli sviluppatori per questo sequel.

Frogwares: un'evoluzione dello studio

Lo studio ucraino Frogwares, noto per la serie Sherlock Holmes e il primo The Sinking City, si avventura in un genere nuovo. Con The Sinking City 2, Frogwares punta su tensione, combattimento e atmosfera horror, segnalando un'evoluzione.