L'Hotel Bella Vista di Trafoi, storica struttura della famiglia Thöni (1875), riapre dopo restyling e ampliamento. Il progetto, guidato dal campione olimpico Gustav Thöni e firmato dall'architetto Matteo Thun, celebra la continuità familiare da cinque generazioni. Inaugurato nella primavera del 2026, l'hotel si integra armoniosamente con lo spettacolare paesaggio alpino, ai piedi dell'Ortles e nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il concept è un “nido” contemporaneo: la nuova ala, con ampie vetrate, annulla il confine tra interno ed esterno.

La lounge bar ospita la “Home of Gold”, museo intimo con i trofei di Thöni e della Valanga Azzurra. Il progetto, di Thöni e Thun, si distingue per la sostenibilità: materiali locali, artigianato altoatesino, impatto zero su CO2 e rifiuti, recupero totale. «Zero km, zero CO2 e zero immondizia. Nulla da buttare, si recupera tutto», ha spiegato Thun.

Un'Oasi di Benessere Alpino

Il Bella Vista a Trafoi, borgo alpino unico, è dove Gustav Thöni ha imparato a sciare: «Sono nato qui, queste sono le mie montagne». Stephan Gander, patron e genero di Thöni, evidenzia l'autenticità montana per un approccio lento. Gander guida gli ospiti nel canyon di Trafoi fino alla Grotta Azzurra, combinando trekking e tecniche di respirazione per il benessere.

L'offerta benessere include una piscina sospesa sul canyon e una spa con aree per adulti e famiglie, scivolo d'acqua e doccia di neve. L'attenzione al comfort si estende ai materassi artigianali. Lo chef Andreas Wunderer propone una cucina orientata al benessere, valorizzando i prodotti alpini, come la misticanza di erbe selvatiche, per sapori intensi e genuini.

Tradizione e Futuro nell'Ospitalità

L'Hotel Bella Vista, da quasi centocinquant'anni fulcro di Trafoi nel Parco Nazionale dello Stelvio, si è evoluto mantenendo il legame con territorio e famiglia. Il progetto di Matteo Thun, con artigiani locali, ha introdotto soluzioni innovative e sostenibili. L'ospitalità fonde tradizione e contemporaneità, senza "filtri" tra ospite e paesaggio.

L'Ortles, cima più alta dell'Alto Adige, offre una vista mozzafiato. La “Home of Gold” e le attività consolidano il ruolo del Bella Vista tra memoria, innovazione e benessere. La visione di Thun, «il silenzio sarà il lusso dei prossimi trent'anni», pone paesaggio, riposo e sostenibilità al centro dell'esperienza.