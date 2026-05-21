Tilda Swinton, l'acclamata attrice scozzese e premio Oscar, è stata la figura centrale di una giornata ricca di spunti al Festival di Cannes. Durante un partecipato Rendez-vous con il pubblico, l'artista ha affrontato, con il suo consueto humour ed empatia, diverse tematiche cruciali, tra cui le sfide poste dall’intelligenza artificiale (IA) al settore cinematografico. Interrogata da Didier Allouch, Swinton ha sottolineato: “Finché ciò che produciamo non sarà stereotipato e in qualche modo stancante per il pubblico, l’IA non avrà alcuna possibilità.

Dobbiamo fare solo quello che gli esseri umani sono in grado di fare: creare storie caotiche e avventurose, in modo che il pubblico non sappia cosa succederà e si goda l’esperienza”.

Musa ispiratrice per registi del calibro di Derek Jarman, Sally Potter, Wes Anderson, Joanna Hogg, Luca Guadagnino e Jim Jarmusch, Swinton ha ribadito l'importanza di un approccio non snobistico verso i generi cinematografici, includendo anche i film di supereroi: “Mai essere snob, si deve vedere tutto”. Riguardo ai pericoli per il cinema contemporaneo, ha evidenziato che l'eventualità più grave sarebbe “che il pubblico si annoi e inizi a pensare che non valga più la pena uscire e andare al cinema invece di guardarsi qualcosa sullo smartphone”.

La soluzione, a suo avviso, risiede nel “continuare a invogliare le persone a entrare nelle sale, a vivere quell’esperienza”.

Il valore dei festival e il legame con il pubblico

Nel corso della conversazione a Cannes, Swinton ha rievocato con profonda emozione il suo debutto alla Berlinale con il primo lungometraggio, "Caravaggio" di Derek Jarman, girato tra il 1985 e il 1986. “Ho pensato: questa è la mia vita, questo è il mondo della cultura internazionale. Non si trattava solo di tutti i film che ho visto, e ne ho visti molti quell’anno, come cerco sempre di fare quando vado ai festival. Ho incontrato tantissimi cineasti e ho capito che questa era davvero la mia tribù”. L'attrice ha poi evidenziato come l'atmosfera dei festival vada oltre lo sfarzo del tappeto rosso – che ha descritto ironicamente come “un matrimonio enorme dove ogni altra persona è damigella d’onore...

a volte è un fiasco” – per rivelare la sua autentica essenza: “Il vero glamour è qui, nel buio della sala, davanti al grande schermo”.

L'attrice ha inoltre approfondito il significato dei ruoli che sceglie, spesso interpretando personaggi che si trovano sull'orlo di cambiamenti radicali o crisi personali, come dimostrato in opere quali “Orlando” o “Julia” di Erick Zonca. Ha condiviso un insegnamento fondamentale ricevuto dall'amico e mentore Derek Jarman per chi lavora sul set: “Ogni giorno devi andare sul set come se fossi a una festa che stai organizzando tu. Un buon padrone di casa fa sì che tutti si assumano la responsabilità dell’atmosfera della festa”.

Nuovi progetti e la vulnerabilità dell'attore

Dopo una pausa di due anni dal mondo del cinema, che ha definito “un grande risultato” personale, Swinton ha annunciato di essere attualmente impegnata in due nuovi progetti in collaborazione con il regista Apichatpong Weerasethakul. L'attrice ha inoltre offerto una riflessione toccante sulla vulnerabilità intrinseca alla professione attoriale: “Siamo esseri umani in una posizione molto vulnerabile e siamo tutti fondamentalmente timidi. Io lo sono, e per me è difficile nasconderlo. Bisogna scavare a fondo nell’empatia, capire come entrare in contatto con l’essere umano, con pazienza e comprensione”.

Tilda Swinton si conferma una figura di spicco nelle maggiori kermesse internazionali, da Cannes a Berlino e Venezia.

Il suo approccio lucido alle sfide tecnologiche e ai temi di attualità testimonia un impegno costante verso una visione del cinema che sia profondamente umana e dinamica. I suoi interventi contribuiscono a rafforzare il ruolo dei festival quali luoghi privilegiati di incontro e confronto creativo, capaci di stimolare nuove idee e consolidare il legame essenziale tra il pubblico e la sala cinematografica.