TimVision Play consolida il suo legame con il cinema italiano grazie a una partnership con PiperFilm. L'accordo garantisce l’accesso, in seconda finestra esclusiva e prima dell’esordio sulla tv lineare, ad alcuni tra i titoli più rappresentativi della recente produzione nazionale. Questa intesa conferma l’impegno di TimVision Play nel sostenere e valorizzare il cinema italiano, offrendo al pubblico film già apprezzati nelle sale e ora disponibili in streaming.

Il primo titolo, già disponibile, è Parthenope, l’acclamato film di Paolo Sorrentino, un momento significativo delle ultime stagioni cinematografiche.

Nei prossimi mesi arriveranno opere molto attese: La Città proibita di Gabriele Mainetti, Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi con Angelo Pintus, Oi vita mia di Pio e Amedeo, Duse di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, La vita va così di Riccardo Milani e La Grazia di Paolo Sorrentino. L'accordo rafforza la proposta di TimVision Play nel proporre cinema italiano contemporaneo in anteprima, offrendo una panoramica ampia delle nuove tendenze e dei protagonisti dell’industria cinematografica nazionale.

Il cinema italiano in esclusiva su TimVision Play

La collaborazione con PiperFilm amplia l'offerta di cinema nazionale su TimVision Play, garantendo agli abbonati un accesso privilegiato a titoli selezionati.

Le opere PiperFilm saranno disponibili in seconda finestra esclusiva, dopo le sale ma prima della tv tradizionale. Questa iniziativa mira a raggiungere un pubblico più vasto, favorendo la circuitazione digitale e la valorizzazione dei film. L’accordo riflette la volontà di investire sulla qualità e diversità della proposta cinematografica italiana.

TimVision Play: aggregatore e offerta completa

TimVision Play si è affermata come uno dei principali aggregatori di servizi streaming in Italia, con un ampio catalogo che unisce film, serie TV, intrattenimento e sport. L'iniziativa con PiperFilm rafforza la centralità del cinema italiano nell’offerta digitale, supportando la vitalità del settore audiovisivo nazionale.

L'accesso a queste opere in esclusiva streaming prima della tv tradizionale è un elemento distintivo, rispondendo alle nuove abitudini di consumo culturale. Il catalogo include, oltre alle esclusive PiperFilm, l’accesso semplificato a servizi come Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, DAZN, Apple TV e molti altri. La partnership valorizza ulteriormente il profilo della piattaforma come luogo privilegiato per la scoperta e la fruizione del cinema italiano contemporaneo.