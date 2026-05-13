Il 13 maggio 2026, durante la masterclass 'Rendez‑Vous' alla 79ª edizione del Festival di Cannes, il regista Peter Jackson ha annunciato di essere al lavoro sulla sceneggiatura di un nuovo film dedicato a Tintin, il celebre giovane giornalista creato da Hergé. Il progetto originale prevedeva che Steven Spielberg dirigesse il primo capitolo e Jackson il secondo. Dopo che Spielberg ha già realizzato 'Le avventure di Tintin - Il segreto dell’Unicorno', Jackson, a distanza di quindici anni, ha confermato il suo impegno nella realizzazione della pellicola.

Jackson sta sviluppando le scene e le prime scalette del progetto in collaborazione con Fran Walsh, sua moglie e coproduttrice. Il regista ha sottolineato la natura condivisa del processo creativo: “Ho inviato a Fran delle scalette e lei le sta revisionando a distanza”. Oltre a questo, Jackson è produttore di 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum', il nuovo capitolo della saga de Il Signore degli Anelli, diretto da Andy Serkis e previsto per il 2027.

Il progetto Tintin: una lunga attesa

Il nuovo film su Tintin si pone in continuità con il lavoro avviato da Steven Spielberg nel 2011, che firmò il primo lungometraggio ispirato al fumetto belga. Già allora, Jackson era designato per dirigere un secondo episodio.

Le parole del regista a Cannes hanno confermato che il progetto non è mai stato accantonato, ma ha richiesto un lungo periodo di maturazione. Dopo quindici anni, la pre-produzione è finalmente avviata, promettendo un approccio fedele allo spirito narrativo dell'opera di Hergé, anche grazie alla consolidata collaborazione con Fran Walsh.

Jackson si è anche espresso sul tema dell'intelligenza artificiale, definendola 'uno strumento come gli altri'. Ha però posto l'accento sulla necessità di un uso etico, affermando che 'non deve essere usata senza consenso degli attori né per sottrarre creatività altrui', evidenziando l'importanza del rispetto dei diritti personali e del lavoro creativo.

Jackson tra Tolkien e Hergé

Noto internazionalmente per la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, Peter Jackson ha una comprovata esperienza nella gestione di grandi saghe avventurose. La produzione di 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum' vede il ritorno di Andy Serkis, iconico interprete di Gollum, questa volta anche in veste di regista. Il film, atteso per il 2027, rafforza il legame di Jackson con l'universo di Tolkien. Parallelamente, il regista si immerge nel mondo di Tintin, anticipando una nuova trasposizione cinematografica di grande cura tecnica e narrativa.

Il personaggio di Tintin, creato nel 1929 dal fumettista belga Hergé, continua a esercitare un forte fascino sul pubblico globale.

Le sue avventure, tradotte in decine di lingue e adattate in numerosi film e serie animate, mantengono intatta la loro attualità. L'interesse di Jackson per questo mito della letteratura disegnata riafferma la forza espressiva del racconto per immagini, riportandolo al centro dell'attenzione nel panorama del cinema internazionale contemporaneo.