In occasione del centenario della sua nascita, Miles Davis, figura iconica e innovatrice del jazz del XX secolo, è protagonista di una speciale programmazione su Mezzo (canale 49 di Tivùsat). Per tutto il mese di maggio, l'emittente rende omaggio al leggendario trombettista statunitense, la cui arte ridefinì i confini del jazz e influenzò profondamente la musica e la cultura popolare, creando un ponte tra bebop, funk e fusion. Il suo stile lirico e introspettivo alla tromba, un marchio di fabbrica per oltre cinquant’anni, contribuì a renderlo un artista immortale.

La carriera di Miles Davis fu caratterizzata da una costante evoluzione stilistica. Egli passò dal vibrante jazz modale degli anni Sessanta al funk e alla fusion elettrificati degli anni Settanta, arricchendo persino il suo strumento con effetti innovativi come il wah-wah. Il suo "flusso costante di registrazioni innovative" ha segnato tappe fondamentali nella storia del jazz, con album capolavoro quali "Birth of the Cool" (1957), "Kind of Blue" (1959), l'orchestrale "Sketches of Spain" (1960) e la storica registrazione fusion "Bitches Brew" (1970).

Un altro tratto distintivo della sua grandezza fu la capacità di circondarsi di talenti straordinari. Tra le formazioni più leggendarie si annovera il quintetto del 1969, che vedeva al suo fianco il pianista Chick Corea, il bassista Dave Holland, Wayne Shorter al sassofono e Jack DeJohnette alle percussioni.

Questo gruppo, sebbene abbia suonato insieme per un solo anno, è celebrato su Mezzo con due registrazioni eccezionali dai festival di Newport e Antibes, considerate vere e proprie "testimonianze preziose e imperdibili per gli appassionati della cultura jazzistica".

La programmazione speciale su Mezzo

La rassegna dedicata a Miles Davis su Mezzo propone una serie di appuntamenti imperdibili. Tra i concerti in calendario spiccano: "Miles Davis Münchner Klaviersommer ’88", in onda giovedì 21 alle 20:30; "Jowee Omicil’s Miles — Tribute to Miles Davis", lunedì 25 alle 01:00; "Miles Davis & Friends at Newport Jazz", martedì 26 alle 20:30; "Unlimited Miles, Miles Davis 100", sempre martedì 26 alle 21:35; e lo storico "Miles Davis Quintet at the Antibes Jazz Festival", martedì 26 alle 22:35.

La serata del 26 maggio si concluderà con "Idoménée by Campra at the Opéra de Lille" alle 23:27.

Questa programmazione offre un'opportunità unica per riascoltare alcune delle più significative registrazioni dal vivo dell'artista. Attraverso queste performance, viene messa in luce la sua straordinaria evoluzione musicale e il continuo rinnovamento stilistico che ha caratterizzato ogni fase della sua lunga carriera. Gli appuntamenti scelti documentano non solo le esibizioni di Davis, ma anche la vibrante scena del jazz europeo, con riferimenti a festival storici come Newport e Antibes.

Il lascito di Miles Davis nel jazz e nella cultura

Nato ad Alton, Illinois, nel 1926, Miles Davis è universalmente riconosciuto come uno dei massimi innovatori nella storia del jazz.

La sua genialità gli permise di interpretare e spesso anticipare le trasformazioni della musica afroamericana, esplorando e fondendo stili diversi: dal bebop al cool jazz, dal jazz modale fino alle audaci sperimentazioni elettriche e alla fusion. Album come "Kind of Blue" e "Bitches Brew" rimangono tra i dischi jazz più venduti di sempre, testimoniando la loro influenza duratura.

Davis dimostrò anche una notevole capacità di scoprire e valorizzare giovani talenti, integrando nel suo gruppo musicisti che in seguito sarebbero diventati a loro volta figure di spicco sulla scena musicale mondiale. La sua presenza costante in festival di risonanza internazionale – come Newport, pietra miliare del jazz dal 1954, e Antibes, tra i primi e più influenti appuntamenti jazzistici in Europa – evidenzia il ruolo cruciale che egli ebbe nell'internazionalizzazione del genere.

L'attenzione che Tivùsat dedica alla sua figura, a un secolo dalla nascita, sottolinea come le sue registrazioni e il suo esempio creativo continuino a rappresentare un riferimento imprescindibile per la musica contemporanea.