Tiziano Ferro torna sulla scena musicale italiana con "XXDono", un brano inedito disponibile dal 15 maggio in tutti gli store digitali e in radio. Questa nuova versione celebra i venticinque anni di "Xdono", uno dei suoi successi più iconici, reinterpretato per l'occasione con una strofa inedita di Lazza e una produzione rinnovata a cura di Nko e Zef. La collaborazione unisce generazioni e riafferma "Xdono" come pietra miliare del pop italiano.

Registrata a Los Angeles, "XXDono" vede Ferro e Lazza lavorare su una base completamente rivisitata per attualizzare un brano già rivoluzionario al suo debutto.

Tiziano Ferro ha ricordato: «Quando nel 2001 presentavo questo brano alle etichette nessuno voleva firmare quel sound, troppo R’n’B per quel tempo. Oggi sono felice di aver aperto una strada e di aver dato il via ad un nuovo genere nel nostro paese». Lazza ha sottolineato il peso di questo incontro: «'Xdono' è un brano generazionale capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che oggi come ieri tutti conoscono. Sono felice che Tiziano abbia pensato a me... scrivere la mia strofa è stato impegnativo, mi sentivo un grande carico di responsabilità perché sapevo di mettere mano su un brano che è un colosso della musica italiana e di lavorare accanto a una leggenda».

"XXDono": nuove uscite e la carriera di Tiziano Ferro

Dopo la collaborazione con Giorgia in "Superstar", "XXDono" anticipa l'album "Sono Un Grande (Deluxe)". Il disco sarà disponibile in digitale dal 22 maggio e in CD dal 29 maggio, con packaging speciale e CD autografato (esclusiva Sugar Music). Il progetto celebra la carriera di Ferro, iniziata con "Xdono", singolo del 22 giugno 2001 dall'album di esordio "Rosso Relativo". "Xdono" si affermò rapidamente, terzo tra i singoli più venduti in Europa nel 2002, risultato eccezionale per un debutto. A Sanremo 2026, Ferro ha ripercorso la carriera all'Ariston con successi come "Ti scatterò una foto", "La differenza tra me e te", "Lo stadio" e l'inedita live "Sono un grande".

La sinergia tra Ferro e Lazza traspare dall'entusiasmo e dalla stima reciproca. Lazza, già fan di Ferro, si è distinto per versatilità e capacità compositive, oltre il rap. Tiziano Ferro ha ricordato l'inizio del loro rapporto: «Lazza mi scrisse quando ancora era un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica. Era un mio fan e ci scrivemmo, come ormai succede spesso, su Instagram. Di lui mi colpiva non solo lo stile rap ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista, uno capace di suonare anche Mozart all’occorrenza».

Tour Stadi 26 e la rinascita personale

Il 30 maggio, dal Teghil di Lignano, parte il Tour Stadi 26 di Tiziano Ferro. La tournée prevede dodici date nei principali stadi italiani e ha già venduto 400 mila biglietti, a conferma del costante affetto del pubblico.

Prodotto e organizzato da Live Nation. Il ritorno dal vivo, con "XXDono" e il nuovo album, segna una stagione ricca di riconoscimenti per la carriera e il percorso personale dell'artista. Negli ultimi anni, Ferro ha condiviso con trasparenza i momenti difficili della sua vita: dalla dipendenza dall'alcol – resa pubblica nel 2023 con la dichiarazione di sette anni di sobrietà – alla recente separazione dal marito Victor Allen. Queste esperienze hanno rafforzato la narrazione pubblica e artistica di Ferro, che oggi si presenta come un simbolo di resilienza oltre che di successo musicale.

La storia di Tiziano Ferro attraversa venticinque anni di musica pop italiana, tra sperimentazione e grandi successi.

L'artista continua a offrire alle nuove generazioni una voce capace di rinnovarsi e affrontare la contemporaneità. "XXDono" rappresenta l'ennesimo ponte tra passato e presente, sottolineando la continua evoluzione di un artista che sorprende e coinvolge il pubblico.