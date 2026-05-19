La Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano ha svelato la sua nuova stagione sinfonica 2026-2027, un cartellone ambizioso che porta la firma del direttore principale Emmanuel Tjeknavorian. L'annuncio è stato dato il 19 maggio 2026 presso l'Auditorium di Largo Mahler a Milano, la storica sede che pulsa al ritmo della vita musicale della Fondazione. La programmazione prevede ben trenta produzioni, caratterizzate da nuove collaborazioni internazionali, prime esecuzioni assolute e un marcato impegno verso il coinvolgimento del pubblico giovanile. Tjeknavorian, che ha assunto la direzione principale nel settembre 2025, collaborerà strettamente con il direttore generale Andrea Scarduelli e il direttore artistico Ruben Jais per dare forma a questa visione.

Riconosciuta negli ultimi anni come una delle più dinamiche realtà orchestrali italiane, l'Orchestra Sinfonica di Milano si appresta a inaugurare una stagione concepita per rafforzare la propria crescita artistica e il radicamento nel tessuto culturale cittadino. Tjeknavorian ha evidenziato come il nuovo cartellone sia improntato a una visione aperta, volta a creare un dialogo tra diversi linguaggi musicali e a offrire esperienze d'ascolto sia ai grandi interpreti che alle nuove generazioni di musicisti, ponendo l'accento sull'importanza dell'inclusione e del rinnovamento.

Una stagione ricca: produzioni, collaborazioni e giovani talenti

La stagione sinfonica 2026-2027 si articola in trenta produzioni, che vedranno la partecipazione di ospiti internazionali e l'esecuzione di opere raramente proposte al pubblico.

L'Auditorium di Largo Mahler, già un punto di riferimento per la musica classica a Milano, non si limiterà ai consueti concerti di repertorio, ma ospiterà anche progetti sperimentali e iniziative mirate per le scuole e i giovani talenti. Il direttore generale Scarduelli ha sottolineato come la sinergia tra artisti affermati e nuove leve musicali rappresenti un pilastro della nuova programmazione, affermando che "ogni stagione deve essere motore di crescita, confronto e scoperta, creando connessioni profonde con il pubblico di ogni età".

La presenza di Tjeknavorian, un giovane direttore apprezzato per l'originalità delle sue scelte programmatiche e per l'attenzione all'accessibilità della musica classica, è destinata a elevare ulteriormente il profilo internazionale dell'Orchestra.

Il cartellone promette prime esecuzioni assolute e progetti interdisciplinari, promuovendo un dialogo aperto tra generi e generazioni musicali.

L'Auditorium di Largo Mahler: il cuore della Sinfonica di Milano

L'Auditorium di Largo Mahler si conferma come uno dei principali poli culturali di Milano dedicati alla musica sinfonica. Inaugurato nel 1999, negli spazi dell'ex Cinema Massimo, è la sede che accoglie la Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano fin dalla sua apertura. La sala, dotata di oltre 1.400 posti e di un'acustica appositamente studiata per la musica dal vivo, è il palcoscenico di numerose stagioni sinfoniche, progetti educativi e festival tematici, consolidando il suo ruolo centrale nella vita culturale meneghina.

Fondata nel 1993, l'Orchestra Sinfonica di Milano è riconosciuta tra le formazioni orchestrali italiane di maggiore prestigio, grazie alla sua vivacità artistica e all'intensa attività di divulgazione musicale. Oltre ai capolavori del repertorio classico e romantico, la sua programmazione recente ha abbracciato la musica contemporanea e progetti dedicati al pubblico più giovane, rafforzando così il suo ruolo fondamentale nel panorama culturale della città.