Davvero un Tommaso Paradiso tutto cuore quello che ieri, 30 aprile, ha fatto cantare un Palapartenope gremito in gran parte di giovanissimi. Un live denso di emozioni, nonostante qualche problema tecnico in cuffia per il cantautore capitolino. Che sta vivendo un periodo intensissimo sia a livello personale che professionale: la gioia - un anno fa - per la nascita della primogenita Anna, l’album Casa Paradiso che ha anticipato la partecipazione a Sanremo con “I Romantici”, la tournée conclusasi ieri a Napoli, il matrimonio in arrivo con la compagna Carolina Sansoni, il tour estivo dal 14 al 25 luglio (tra le date, Salerno il 23 luglio e Pescara il 16 luglio).

Il live di Tommaso Paradiso a Napoli

A dare ancora nuove sfumature di colore alla sanguigna presenza sul palco dell’ex frontman dei Thegiornalisti, Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, Silvia Ottanà al basso, Daniel Fasano alla batteria, Angelo Trabace al pianoforte, Gianmarco Dottori alla chitarra acustica, Nicola “Setak” Pomponi e Marco Antonio Musella alle chitarre elettriche, Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola ai cori. Un viaggio in musica nel universo musicale di Tommaso Paradiso, con brani tratti dalla sua passata esperienza come frontman dei The giornalisti fino ad arrivare a quelli del suo ultimo album da solista, Casa Paradiso. Dopo l’intro affidata a Napule è del grande Pino Daniele, cantata a squarciagola da tutto il pubblico, è stata la volta di Sensazione Stupenda, Fine dell’estate e di una Lasciamene un po’ molto applaudita e sentita dal pubblico.

Poi Promisquità, una coinvolgente New York, Forse, e una Tra la strada e le stelle che non sembra aver fatto breccia nel cuore dei fan. Tutti a cantare braccia al cielo Tutte le notti, mentre per Il tuo maglione mio Tommaso Paradiso è sceso dal palco in un caldo abbraccio con il pubblico partenopeo. Ottima l’accoglienza anche per Soldout. Dopo Blu ghiaccio travolgente, La luna e la gatta - brano dei producer Takagi & Ketra cantata da Tommaso Paradiso, Jovanotti e Calcutta - ecco un frammento de 'O surdato 'nnammurato, seguita da Da sola/In the night, altro featuring con Takagi & Ketra.

Apprezzatissima I romantici, con cui Tommaso è arrivato decimo quest’anno a Sanremo, in cui c’è la mano anche di Davide “Tropico” Petrella e Davide Simonetta: dal vivo stavolta ha emozionato anche chi scrive.

A seguire, Ricordami e i successi I nostri anni e Questa nostra stupida canzone d’amore. Commuovente il momento di Non avere paura, tra i brani più iconici di Tommaso Paradiso, che l’ha cantato seduto sul palco in compagnia di una giovanissima fan con cui si è stretto anche in un tenero abbraccio. Tutti a ballare con la hit elettropop Riccione, mentre non sembra convincere del tutto Dr. House. Acclamatissimi i bis, che sono stati affidati a Felicità puttana e Completamente, ballata da tutti e coronata da una meritata standing ovation dei fan.

Il futuro prossimo di Tommaso Paradiso, il matrimonio e il tour estivo

Chiuso il capitolo della tournée primaverile con l’ultima tappa di eri, 30 aprile, in quel di Napoli, altri impegni di spessore attendono a breve Tommaso Paradiso: in primis, il matrimonio a giugno con la compagna e - per non farsi mancare proprio nulla, anche un tour estivo dal 14 al 25 luglio, in giro per il Bel Paese.

Dopo aver ufficializzato la notizia del suo matrimonio, improvvisando un balletto con la fidanzata Carolina Sansoni sulle note di “Per Sempre sì” di Sal Da Vinci - il brano che ha vinto quest’anno a Sanremo - a giugno Tommaso convolerà a nozze con la compagna, che ad aprile dello scorso anno gli ha dato l’irripetibile gioia della nascita della primogenita Anna.

Nella bella stagione, poi, il sanguigno cantautore romano darà ancora spazio alla musica dal vivo, proprio quella che tanto piace ai suoi fan per la magnetica chimica emotiva che solo i live sanno donare a chi li vive. Il tour estivo del papà di “Non avere paura” inizierà il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa presso il Parco Ragazzi del ’99.

Il 16 luglio sarà lo Stadio del Mare di Pescara ad accogliere, invece, il canzoniere dell’artista capitolino, che poi il 18 luglio si esibirà a Villa Bellini (Catania) per il Sotto il Vulcano Fest, il 21 luglio all’Arena del Levante di Bari nell’ambito dell’Oversound Music Festival, il 23 luglio al SalernoSounds di Salerno e, infine, il 25 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero.