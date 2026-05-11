La Sardegna torna protagonista sulle pagine di Topolino, unendo archeologia e letteratura in una doppia celebrazione. Il nuovo numero del celebre settimanale, in edicola da mercoledì 13 maggio 2026, presenta due storie ambientate e ispirate all'isola e all'immaginario di Dino Buzzati. Queste iniziative si inseriscono nel quadro delle attività promosse dalla Fondazione Mont’e Prama e da Panini Comics.

In particolare, la storia intitolata “Topoi e la città del tempo”, ideata e disegnata da Luca Usai e Bruno Enna, condurrà i lettori in un viaggio attraverso un vortice spazio-temporale che prende avvio dalla Sardegna nuragica, proiettando i protagonisti in epoche diverse.

Questo racconto sarà pubblicato in due parti, rispettivamente nei numeri 3677 e 3678 di Topolino, in edicola il 13 maggio e la settimana successiva.

La collaborazione tra Topolino, Panini Comics, Regione Sardegna e Fondazione Mont’e Prama proseguirà con la presentazione ufficiale del magazine al Salone del Libro di Torino. Qui, il fumetto sarà valorizzato come strumento efficace per coinvolgere le nuove generazioni nella scoperta del patrimonio storico e archeologico. Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama, ha sottolineato come questa sinergia tra fumetto e cultura rappresenti una risorsa preziosa per la promozione innovativa dell'identità sarda.

La Sardegna tra archeologia e fumetto

Il legame tra Topolino e il patrimonio archeologico sardo era già stato esplorato nell’agosto 2024, con la pubblicazione de “Il Mistero dei Giganti”, una storia dedicata al cinquantenario della scoperta delle statue di Mont’e Prama. La nuova avventura, ambientata ancora una volta nel territorio del Sinis, conferma l'attenzione della rivista per le ricchezze storiche dell'isola, evidenziando il ruolo della Sardegna come scenario di riferimento anche nelle narrazioni per ragazzi. Il fumetto si dimostra così un veicolo di conoscenza, grazie a una trama che intreccia elementi fantastici a riferimenti concreti all’archeologia e al mito nuragico.

Il coinvolgimento della Fondazione Mont’e Prama, impegnata da anni nella tutela, promozione e valorizzazione dei reperti archeologici sardi e nella gestione del sito di Cabras, rafforza l’intento educativo dell’iniziativa.

Questa si inserisce in un progetto più ampio di promozione culturale regionale, che include l'utilizzo di linguaggi innovativi e popolari come quello del fumetto. La presentazione al Salone del Libro di Torino, in collaborazione con Panini Comics e Regione Sardegna, ne attesta inoltre la rilevanza nazionale e il valore sistemico per la cultura del territorio.

L’omaggio a Buzzati e il dialogo tra letteratura e fumetto

Oltre alle avventure ispirate alla Sardegna, il numero 3677 di Topolino ospita anche “Paperino al settimo cielo”, una storia firmata da Michele Medda con disegni di Stefano Intini, liberamente tratta dal racconto “Sette piani” di Dino Buzzati. Questa pubblicazione inaugura un ciclo di tre reinterpretazioni a fumetti, realizzate in occasione dei 120 anni dalla nascita del celebre scrittore e giornalista.

Nelle settimane successive, verranno pubblicate anche “La giacca stregata”, sceneggiata da Medda e illustrata da Giorgio Cavazzano, e “Una goccia”, reinterpretata da Casty, tutte ispirate a novelle buzzatiane.

La scelta di Topolino di rendere omaggio a Buzzati non è casuale: lo scrittore stesso fu tra i primi estimatori e pionieri del fumetto, riconoscendone le potenzialità narrative. Già nel 1968, Buzzati scriveva che le storie di Paperino rappresentavano alcune delle maggiori invenzioni letterarie dei tempi moderni. L'intreccio tra l'opera di Buzzati e il linguaggio del fumetto emerge anche nel suo “Poema a fumetti” del 1969, considerato una delle prime graphic novel italiane. Il ciclo di storie pubblicato da Topolino mantiene la forza narrativa originale dei racconti, adattandola al tono avventuroso e brillante dei personaggi Disney, garantendo così sia il rispetto della fonte sia un nuovo livello di coinvolgimento per il pubblico più giovane.

Parallelamente, le celebrazioni per l’anniversario buzzatiano si moltiplicano in Italia e all’estero: tra il 14 maggio e il 14 luglio 2026, la Galleria dell’incisione di Brescia dedica una mostra all’autore, esponendo tavole originali del “Poema a fumetti” accanto a opere di artisti contemporanei. Inoltre, il Festival du dessin di Arles presenta una sala tematica con venti tavole originali e materiali inediti.