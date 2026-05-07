Tori Amos ha incantato il pubblico di Milano con l'unica data italiana del suo tour europeo, tenutasi al prestigioso Teatro degli Arcimboldi. L'artista, icona riconoscibile per la sua inconfondibile chioma rossa e un vibrante look total yellow, è stata accolta da una sentita standing ovation già al suo ingresso sul palco. L'esibizione ha offerto due ore di musica coinvolgente e ipnotica, durante le quali la celebre cantautrice ha sapientemente alternato i brani del suo nuovo album, ‘In Times of Dragons’, a profonde incursioni nei momenti più iconici e amati della sua straordinaria carriera.

Un repertorio tra novità e classici intramontabili

La scaletta del concerto ha dedicato ampio spazio alle nuove composizioni, presentando al pubblico gemme come ‘Shush’, ‘Gasoline Girl’ e ‘Pandora’, che hanno confermato la vitalità creativa dell'artista. Tuttavia, non sono mancati i pezzi storici che hanno segnato intere generazioni, tra cui una toccante ‘Pretty Good Year’ e una versione particolarmente intensa di ‘Crucify’, capace di far vibrare l'intero teatro. Tori Amos ha optato per una formazione musicale essenziale ma estremamente efficace: sul palco con lei, un batterista, un polistrumentista e tre talentuose coriste. Questa scelta ha permesso di esaltare arrangiamenti raffinati e suggestivi, creando un'atmosfera intima e potente al tempo stesso.

La performance è stata caratterizzata da un ritmo serrato, con pochissime pause e parole, lasciando che la musica fosse la vera e indiscussa protagonista della serata.

Un viaggio emotivo e il supporto di una band affiatata

L'esibizione si è rivelata un vero e proprio viaggio emotivo, un flusso continuo in cui fragilità, rabbia, grinta e sensualità si sono intrecciate con maestria, catturando l'attenzione dello spettatore fin dal primo istante. La potente presenza scenica di Tori Amos, unita al solido supporto della band guidata dal basso del fido Jon Evans e al contributo delle coriste, ha permesso di superare anche le sfide vocali legate al passare del tempo. Il pubblico ha così potuto apprezzare sia i brani meno noti che quelli più amati, riproposti con arrangiamenti rinnovati che hanno dato nuova vita ai successi degli anni Novanta.

La scelta di cambiare scaletta a ogni tappa del tour rende ogni concerto di Tori Amos un'esperienza autentica, unica e sempre imprevedibile.

L'eredità artistica di Tori Amos

Tori Amos è universalmente riconosciuta come una delle cantautrici e pianiste statunitensi più influenti e originali del panorama musicale contemporaneo. La sua carriera, iniziata negli anni Novanta con l'album capolavoro ‘Little Earthquakes’, l'ha consacrata a livello internazionale, distinguendola per uno stile profondamente personale che fonde elementi di rock, pop e musica classica. Nel corso della sua prolifica discografia, ha pubblicato numerosi lavori che si sono distinti per la profondità dei testi, spesso introspettivi e provocatori, e per la forza viscerale delle sue esibizioni dal vivo.

La sua capacità di creare un legame profondo con il pubblico, attraverso la profondità dei testi e la forza delle sue esibizioni dal vivo, è una testimonianza del suo duraturo fascino e della sua inalterata essenza performativa.