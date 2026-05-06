Il cortometraggio "Torino Shadow", diretto da Jia Zhang-Ke, sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Cannes Classics Special Screenings, parte dell’Official Selection del prossimo Festival di Cannes.

Interpretato da Zhao Tao, il film si sviluppa tra la Cina e Torino, aggiungendo una nuova dimensione internazionale alla filmografia del regista, senza rinunciare alla sua caratteristica attenzione per i luoghi, il movimento e le trasformazioni sociali contemporanee.

Il corto su Torino

"Realizzo film, ma prima di tutto sono un appassionato di cinema - dichiara il regista -.

Era da tempo che desideravo realizzare un film in omaggio all'arte cinematografica, ma non sapevo da dove cominciare. Nel 2025 Carlo Chatrian (direttore del Museo nazionale del Cinema di Torino, ndr) mi ha contattato proponendomi l'idea di realizzare un cortometraggio dedicato all'arte cinematografica. Ho accettato immediatamente il suo invito e questo cortometraggio è una mia confessione d'amore per il cinema e per i registi che adoro profondamente".

Il corto offre un ritratto della città di Torino e del suo patrimonio culturale, con scene girate alla Mole Antonelliana e al MAUTO - Museo dell’Automobile, per poi concludersi con una sorta di lettera d’amore al cinema. Coprodotto dal Museo Nazionale del Cinema e dal Jia Zhang-Ke Art Centre e distribuito da Mk2, "Torino Shadow" rappresenta l’ultimo capitolo del progetto "Torino Encounters".

L’iniziativa, dedicata ai cortometraggi d’autore, invita i registi a utilizzare il Museo, i suoi archivi e le sue collezioni come fonte narrativa, a confrontarsi con Torino come ambientazione e a sperimentare il linguaggio cinematografico come forma artistica e riflessione sulla storia del cinema.

"Siamo felici che Torino e il Piemonte siano rappresentati al Festival di Cannes, ma sono particolarmente soddisfatto che il nostro progetto Torino Encounters stia ottenendo risultati così brillanti" sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino.