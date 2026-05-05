La quattordicesima edizione del Torino Jazz Festival ha registrato un successo straordinario con 19.176 presenze, coprendo oltre il 90% dei posti disponibili. Annunciate le date della prossima edizione: dal 23 al 30 aprile 2027. L'edizione 2026 ha offerto numerosi appuntamenti in diverse sedi cittadine, arricchiti da iniziative di approfondimento come Jazz Talk e Jazz Special.

Inclusione e giovani

Il festival ha posto forte enfasi sull'inclusione sociale e la formazione giovanile. I Jazz Blitz, performance in contesti di assistenza, hanno raggiunto 1.000 persone.

La Giovane Orchestra di Liberi Suoni ha coinvolto giovani musicisti. La partecipazione dei più giovani, con ingressi agevolati, ha evidenziato l'impegno per un pubblico variegato. Il festival ha rafforzato la sua capacità di intercettare pubblici diversi.

Programma e collaborazioni

Il Torino Jazz Festival è caratterizzato da produzioni e esclusive. L'edizione 2026 ha ospitato artisti di fama internazionale e artisti di spicco. Format specifici hanno esteso la musica a contesti museali, promuovendo la partecipazione di persone con disabilità.

Il festival ha consolidato la sua vocazione inclusiva con concerti gratuiti nei quartieri e collaborazioni. Un momento saliente è stata la celebrazione del centenario di Miles Davis e John Coltrane. Sono state previste agevolazioni e riduzioni per il pubblico. Il Torino Jazz Festival si conferma un motore culturale per la città e un catalizzatore di collaborazioni artistiche sul territorio.