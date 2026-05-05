Il Torinodanza Festival 2026 si conferma un evento di rilievo internazionale nel panorama della danza contemporanea, accogliendo a Torino artisti e compagnie da dieci Paesi. L’appuntamento, curato dalla direttrice artistica Anna Cremonini, si terrà dal 9 settembre all’11 ottobre alle Fonderie Limone di Moncalieri, offrendo un fitto cartellone di sedici rappresentazioni. Il programma include quattro prime assolute, sette prime nazionali e quattro coproduzioni, arricchito da laboratori e masterclass per un’esperienza culturale ampia e coinvolgente.

Diciassette compagnie saranno ospitate, con nomi di eccellenza della scena internazionale e talenti emergenti. Tra i ritorni più attesi figurano Hofesh Shechter, Damien Jalet, Christos Papadopoulos e il portoghese Marco da Silva Ferreira. Le novità assolute di questa edizione includono la partecipazione della compagnia taiwanese Cloud Gate, di Rachid Ouramdane, del coreografo statunitense Kyle Abraham e del duo italocroato Paper Bridge. La programmazione è concepita come un vero e proprio viaggio attraverso i continenti, che "parte dall’Asia, tocca l’Europa e approda negli Stati Uniti", esplorando geografie e linguaggi coreografici diversi.

Il programma artistico: tra grandi ritorni e debutti

L’inaugurazione del festival sarà affidata a Cheng Tsung‑Lung, direttore della Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, che presenterà "Sounding Light".

In questa creazione, i danzatori stessi contribuiscono alla colonna sonora attraverso l'uso della voce, del respiro, degli schiocchi delle dita e del battito delle mani. Il 12 settembre segnerà il ritorno del coreografo greco Christos Papadopoulos con "My Fierce Ignorant Step". Il pubblico potrà inoltre assistere al ritorno di Hofesh Shechter con "In The Brain", una nuova creazione ispirata a "Cave" (2022), e a quello del portoghese Marco da Silva Ferreira con "Fantasie minor".

Tra le produzioni inedite, Rachid Ouramdane proporrà "Contre‑nature", mentre il duo italocroato Paper Bridge debutterà in prima nazionale con "Amae no kōzō". Damien Jalet presenterà "Thrice", e la chiusura della programmazione sarà affidata a Kyle Abraham con "Cassette vol.

1", uno spettacolo in prima nazionale che rende omaggio alla cultura degli anni Ottanta. Il festival darà spazio anche alla coreografia italiana, ospitando artisti come Viola Scaglione, Michele Di Stefano, Noemi Dalla Vecchia, Matteo Vignali, la MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola, Chiara Bersani, Michael Incarbone, Max Gomard, Dewey Dell e Stefania Tansini.

Le Fonderie Limone: cuore della danza a Moncalieri

Le Fonderie Limone di Moncalieri, sede storica del festival, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la danza contemporanea italiana. Questo complesso, frutto della riqualificazione di un’area industriale, si è affermato come un polo di eccellenza per la produzione e la diffusione delle arti performative.

Il Torinodanza Festival, promosso annualmente in collaborazione con enti e istituzioni locali, ha saputo attrarre alcune delle più prestigiose compagnie internazionali e sostenere attivamente la scena coreutica italiana attraverso residenze, co-produzioni e incontri dedicati al pubblico.

L’edizione 2026 evidenzia un percorso di crescita e di profonda apertura interculturale, presentando un equilibrio tra artisti affermati e giovani talenti emergenti. Questo forte intreccio tra scenari artistici diversi riflette la vocazione cosmopolita del festival e il ruolo strategico che Torino e il Piemonte rivestono nella promozione della danza contemporanea a livello europeo e mondiale.