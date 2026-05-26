L'Rds Summer Festival 2026 è pronto a riaccendere l'estate italiana con una nuova, attesissima edizione che animerà quattro città italiane: Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias. Il tour musicale, promosso da Rds 100% Grandi Successi, prenderà il via il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova. Le successive tappe si terranno il 20 giugno a Rimini, nel suggestivo Piazzale Federico Fellini, e il 27 giugno a Monopoli, in Piazza Vittorio Emanuele II. La grande conclusione è fissata per il 4 luglio allo Stadio Monteponi di Iglesias. Ogni appuntamento promette di ospitare un ricco parterre di artisti, tra i più amati e seguiti nel panorama musicale italiano e internazionale.

Un cast stellare e un format innovativo

Il palcoscenico del festival vedrà alternarsi numerosi talenti di spicco. Tra gli artisti già confermati figurano nomi del calibro di Achille Lauro, Tommaso Paradiso, Emma, i Pinguini Tattici Nucleari, Gaia, Michele Bravi, The Kolors, Ermal Meta, Fred De Palma, Noemi, Raf, Malika Ayane e Sangiovanni, oltre a molti altri che contribuiranno a rendere ogni serata indimenticabile. La conduzione degli eventi sarà affidata agli esperti speaker di Rds e RdsNext, affiancati da noti creator e influencer del mondo social. Parallelamente ai concerti, ogni tappa proporrà un vivace villaggio aperto al pubblico, un'area dedicata a esperienze interattive e coinvolgenti, rese possibili dalla collaborazione con i brand partner dell’iniziativa.

L'esperienza digitale e l'accesso gratuito

Una delle caratteristiche distintive del festival è l'accesso libero e gratuito a tutte le venue, un'opportunità che si arricchisce grazie alla possibilità di registrarsi attraverso la nuova app ufficiale di Rds. Questa applicazione, disponibile negli store digitali a partire dalla prima settimana di giugno, è stata completamente rinnovata per offrire un'esperienza utente ancora più completa. Attraverso l'app, il pubblico potrà interagire con gli stand dei partner, acquistare gadget esclusivi e accedere a esperienze premium, realizzando un'integrazione fluida tra la dimensione fisica dell'evento e un'esperienza digitale personalizzata. L'edizione 2026 si basa sui risultati straordinari dell'anno precedente, che ha visto la partecipazione di oltre 60 artisti e ha accolto complessivamente più di 100.000 presenze, confermando il grande successo della manifestazione.

Per chi non potrà partecipare di persona, il festival offrirà anche due speciali appuntamenti televisivi in prima serata, in onda su TV8 e Sky Uno. Questi programmi raccoglieranno il meglio delle quattro tappe, permettendo al pubblico da casa di immergersi nelle emozioni e nell'atmosfera unica dell'Rds Summer Festival. Tra le novità di questa edizione, spicca la presenza di un nuovo presenting sponsor e un focus strategico sull'engagement del pubblico più giovane, valorizzando l'interazione attraverso i canali social e le piattaforme digitali.