Torna l’appuntamento con ‘I Luoghi del Cuore’, il censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, giunto alla sua tredicesima edizione nel 2026. L'iniziativa, presentata a Milano, si concentra sulla salvaguardia di piccole chiese di provincia, monasteri abbandonati, borghi spopolati e paesaggi agricoli dimenticati. Questi luoghi, spesso fragili e lontani dai grandi circuiti turistici, sono profondamente legati alla memoria e all’identità delle comunità, e il progetto rinnova l’impegno nella loro tutela e valorizzazione.

Fino al 15 dicembre 2026, cittadini, associazioni, scuole e comitati sono invitati a segnalare e votare i propri luoghi simbolo, sia tramite il sito internet dedicato che attraverso moduli cartacei. Nato nel 2003, il progetto è diventato negli anni uno dei più importanti strumenti di partecipazione civica per la tutela del patrimonio culturale e ambientale italiano. In vent’anni, ha raccolto oltre 13,5 milioni di voti, coinvolgendo più di 6.500 Comuni e oltre 41.000 luoghi segnalati, pari all’83% del totale nazionale. L’ultima edizione del 2024 ha registrato un notevole successo con oltre 2,3 milioni di segnalazioni. Marco Magnifico, presidente del FAI, ha evidenziato che “la partecipazione al censimento è la più concreta testimonianza del fatto che gli italiani sono perfettamente coscienti dei grandi temi che riguardano la tutela e il futuro del nostro patrimonio”.

Ha inoltre aggiunto che “un quarto dei 41.000 luoghi votati nelle passate edizioni sono chiese e monasteri, beni che oggi soffrono più di altri l’abbandono”.

Investimenti e impatto sociale

Il censimento, sostenuto da Intesa Sanpaolo, non solo promuove la conoscenza e la valorizzazione di un patrimonio diffuso, ma offre anche strumenti concreti per la sua salvaguardia. Per il 2026, sono stati messi a disposizione 600.000 euro per sostenere interventi di recupero e valorizzazione. I primi tre luoghi classificati riceveranno contributi rispettivamente da 70.000, 60.000 e 50.000 euro. Dopo la classifica finale del 2027, sarà aperto un bando che consentirà a tutti i luoghi che avranno raggiunto almeno 3.000 voti di accedere a finanziamenti fino a 50.000 euro per progetto.

Dal 2003 a oggi, sono stati sostenuti 180 interventi, molti dei quali dedicati a edifici religiosi. Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ha affermato che “con I Luoghi del Cuore l’iniziativa individuale si traduce in risultati collettivi, rafforzando la coesione sociale, riattivando l’energia dei territori e generando ricadute economiche concrete”.

Nuove voci e racconti del territorio

L’edizione 2026 si arricchisce anche con “I luoghi che leggiamo”, il primo video podcast del FAI, ideato e condotto dalla scrittrice Marta Stella. Disponibile online e su Spotify dal 12 maggio, il progetto attraversa l’Italia attraverso le voci di dieci autori contemporanei, tra cui Daria Bignardi, Melania Mazzucco, Marco Missiroli e Bianca Pitzorno, che raccontano i luoghi reali e simbolici legati alla propria esperienza personale e letteraria.

Tra i luoghi evocati figurano le chiese abbandonate delle isole di Venezia, il Delta del Po, Piazza Bellini a Napoli, la Valsesia, Nuova Ostia e la campagna sarda, sottolineando l’importanza di preservare non solo paesaggi fisici ma anche patrimoni simbolici e identitari.

Il progetto ‘I Luoghi del Cuore’ del FAI si conferma come uno dei più efficaci strumenti di partecipazione civica in Italia, capace di sensibilizzare milioni di persone, enti e comunità. I dati relativi al numero dei votanti e dei beneficiari testimoniano una crescente consapevolezza verso il patrimonio culturale e ambientale diffuso. Grazie all’impegno congiunto di istituzioni e cittadini, ogni edizione contribuisce concretamente alla conoscenza e alla tutela di luoghi spesso trascurati, ma fondamentali per la storia e l’identità collettiva.