La Toscana ha lanciato un'innovativa applicazione dedicata alla scoperta e valorizzazione delle sue ville e giardini medicei, riconosciuti come patrimonio UNESCO dal 2013. Questo progetto digitale coinvolge una selezione di 14 siti medicei, strategicamente distribuiti tra le province di Firenze, Prato e Lucca, oltre alle aree circostanti. L'obiettivo primario è offrire ai visitatori un percorso guidato che ne esalti la storia, l'architettura e il paesaggio. L'applicazione, sviluppata dall’assessore al turismo Leonardo Marras in collaborazione con la Regione Toscana e il supporto di PromoFirenze, si propone come “uno strumento capace di favorire una visita consapevole e immersiva”, come sottolineato dallo stesso Marras.

Disponibile in più lingue, l'app offre itinerari personalizzabili e la possibilità di accedere a informazioni dettagliate su ogni villa e giardino, coprendo aspetti storici, artistici e naturalistici. Questa iniziativa mira a estendere la promozione del patrimonio mediceo al di là dei confini del capoluogo, evidenziando l'importanza dei siti sia in contesti urbani che rurali e stimolando un turismo più diffuso e sostenibile durante tutto l'anno. Tra i beni coinvolti figurano luoghi iconici come Villa di Castello, Villa La Petraia, Pratolino, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi e la villa di Artimino, ciascuno corredato da una scheda specifica nell'applicazione con cenni storici e consigli utili per la visita.

Funzioni dell'app e siti UNESCO

I contenuti dell'applicazione sono stati co-progettati con la collaborazione di storici dell’arte, esperti botanici e i responsabili delle ville, garantendo un'elevata qualità informativa. La piattaforma fornisce indicazioni pratiche essenziali, quali orari di apertura, modalità di accesso e il calendario dei principali eventi organizzati presso ciascun sito. Il percorso digitale invita a esplorare alcune delle più significative testimonianze della potenza politica e culturale della famiglia Medici, che dominò la scena toscana tra il XV e il XVII secolo. Gli utenti possono immergersi nei giardini ornamentali, nelle architetture rinascimentali e nei paesaggi storici, concepiti come scenari di rappresentanza e svago, grazie a mappe interattive e tour virtuali integrati.

Un'attenzione particolare è stata dedicata all'accessibilità e alla sostenibilità: l'app segnala percorsi privi di barriere architettoniche e incoraggia l'utilizzo di mezzi pubblici o biciclette per raggiungere i siti. La Regione evidenzia come “i numerosi itinerari permettono di collegare realtà diverse, andando incontro a un turismo più consapevole e rispettoso dell’identità toscana”. Questa innovazione digitale è affiancata da mirate campagne di comunicazione ed eventi promozionali, finalizzati a rafforzare il ruolo dei siti UNESCO come poli di attrazione culturale e strumenti di coesione territoriale.

Il valore storico e la promozione dei siti medicei

Le ville e i giardini medicei rappresentano un fulcro fondamentale dell'architettura rinascimentale europea.

Progettati tra la metà del Quattrocento e la fine del Seicento per volere dei vari rami della famiglia Medici, questi complessi hanno ospitato momenti cruciali della storia politica, artistica e scientifica della Toscana. La Villa di Poggio a Caiano, ad esempio, fu commissionata da Lorenzo il Magnifico e si distingue come uno degli esempi più celebri di residenza signorile immersa nella campagna. Villa La Petraia, con il suo magnifico giardino all’italiana, e la Villa di Castello, sede di un eccezionale parco botanico, sono tra i più visitati del circuito.

Le ville medicee hanno accolto decine di migliaia di visitatori ogni anno prima della pandemia, testimoniando il loro grande richiamo. La loro valorizzazione è stata oggetto di consistenti investimenti negli ultimi decenni, culminati nel 2013 con il prestigioso riconoscimento UNESCO, che ha sancito il loro inestimabile valore universale.

Questo nuovo progetto digitale si inserisce in una strategia più ampia, volta a rendere la conoscenza di questi beni accessibile a tutti, consolidando il legame tra memoria storica, paesaggio e comunità locali. I giardini medicei, che furono modello per l’Europa della prima età moderna, sono oggi apprezzati sia per il loro intrinseco valore artistico che per quello ambientale, offrendo un'esperienza culturale pienamente integrata nella rete museale toscana.